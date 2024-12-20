В фармкомпании рассказали об особенностях нового российского средства от ожирения

Около 40 миллионов жителей страны страдают от избыточного веса. Такую статистику привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ожирение может стать причиной различных заболеваний. Пациенты с лишним весом в 3-4 раза чаще сталкиваются с такими заболеваниями, как гипертония, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, а также некоторые виды онкологии, в том числе рак груди и кишечника. Избыточный вес увеличивает риск преждевременной смерти, негативно влияет на качество жизни и приводит к увеличению расходов на лечение сопутствующих болезней.