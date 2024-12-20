В фармкомпании рассказали об особенностях нового российского средства от ожирения

Posted 20 декабря, 08:26
Published 20 декабря, 08:26
Modified 20 декабря, 08:26
Updated 20 декабря, 08:26
Стоит отметить, что курс терапии с использованием нового препарата будет примерно на треть дешевле по сравнению с лечением российскими аналогами, пишет rosbalt.ru.
«Велгия» не только помогает снизить вес, но и предотвращает нарушения, которые могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и разных видов рака. От этих болезней в России пациенты умирают чаще всего.
Руководитель компании «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов подчеркнул, что обеспечение доступности качественных лекарств для россиян — одна из приоритетных задач компании. Он отметил, что выпуск препарата «Велгия» является успешным примером импортозамещения полного цикла. Все компоненты, от субстанции до удобной шприц-ручки, производятся на собственных площадках компании.
Около 40 миллионов жителей страны страдают от избыточного веса. Такую статистику привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ожирение может стать причиной различных заболеваний. Пациенты с лишним весом в 3-4 раза чаще сталкиваются с такими заболеваниями, как гипертония, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, а также некоторые виды онкологии, в том числе рак груди и кишечника. Избыточный вес увеличивает риск преждевременной смерти, негативно влияет на качество жизни и приводит к увеличению расходов на лечение сопутствующих болезней.
Специалисты напоминают, что для эффективного решения проблемы ожирения необходим комплексный подход, включающий правильное питание, физические нагрузки и изменение образа жизни в целом. В некоторых случаях пациентам может быть назначена терапия с использованием медикаментов.