В Кузбассе застолье с двумя дамами закончилось вызовом Росгвардии

«По предварительным данным, ранее судимая жительница Белова находилась в гостях у 36-летнего мужчины вместе со своей приятельницей. Во время застолья между бывшими возлюбленными произошел словесный конфликт, в ходе которого женщина нанесла хозяину квартиры ножевое ранение в руку. Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям», — сообщает Росгвардия.