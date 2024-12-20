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Posted 20 декабря, 01:00

Published 20 декабря, 01:00

Modified 20 декабря, 09:13

Updated 20 декабря, 09:13

В Кузбассе застолье с двумя дамами закончилось вызовом Росгвардии

20 декабря 2024, 01:00
В Белове посидероки с любимой и ее подружкой чуть не закончились для мужчины самым печальным образом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В ночное время по сигналу о противоправных действиях сотрудники Росгвардии прибыли к многоквартирному дому на улице Карла Маркса. Там они нашли мужчину с ножевым ранением и задержали его пьяную 41-летнюю любовницу, пишет sibdepo.ru.

«По предварительным данным, ранее судимая жительница Белова находилась в гостях у 36-летнего мужчины вместе со своей приятельницей. Во время застолья между бывшими возлюбленными произошел словесный конфликт, в ходе которого женщина нанесла хозяину квартиры ножевое ранение в руку. Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям», — сообщает Росгвардия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

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