В Кузбассе застолье с двумя дамами закончилось вызовом Росгвардии

Posted 20 декабря, 01:00
Published 20 декабря, 01:00
Modified 20 декабря, 09:13
Updated 20 декабря, 09:13
В ночное время по сигналу о противоправных действиях сотрудники Росгвардии прибыли к многоквартирному дому на улице Карла Маркса. Там они нашли мужчину с ножевым ранением и задержали его пьяную 41-летнюю любовницу, пишет sibdepo.ru.
«По предварительным данным, ранее судимая жительница Белова находилась в гостях у 36-летнего мужчины вместе со своей приятельницей. Во время застолья между бывшими возлюбленными произошел словесный конфликт, в ходе которого женщина нанесла хозяину квартиры ножевое ранение в руку. Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям», — сообщает Росгвардия.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.