В Нижнем Тагиле из пожара эвакуировали 15 человек

Также сотрудники МЧС вынесли из огня хозяина квартиры, где произошло возгорание, сообщает Управление МЧС по региону. 76-летнего пенсионера увезли в тяжелом состоянии в больницу с ожогами 15% тела, при этом мужчина был в сознании.