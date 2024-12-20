В Нижнем Тагиле из пожара эвакуировали 15 человек

Posted 20 декабря, 10:21
Published 20 декабря, 10:21
Modified 20 декабря, 10:23
Updated 20 декабря, 10:23
Возгорание произошло на Ленинградском проспекте в районе 3:00.
Очаг пожара находился в квартире на первом этаже. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома 15 человек, среди которых пятеро детей, поскольку для жителей верхних этажей существовала угроза отравления угарным газом.
Также сотрудники МЧС вынесли из огня хозяина квартиры, где произошло возгорание, сообщает Управление МЧС по региону. 76-летнего пенсионера увезли в тяжелом состоянии в больницу с ожогами 15% тела, при этом мужчина был в сознании.
В тушении участвовали 12 спасателей и 5 транспортных средств. Пожар ликвидировали на площадки 25 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки.
Ранее на трассе под Екатеринбургом загорелся автобус, перевозивший детей.