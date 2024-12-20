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Posted 20 декабря, 10:21

Published 20 декабря, 10:21

Modified 20 декабря, 10:23

Updated 20 декабря, 10:23

Из пожара в Нижнем Тагиле спасатели вывели 15 человек

В Нижнем Тагиле из пожара эвакуировали 15 человек

20 декабря 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney.

Из пожара в Нижнем Тагиле спасатели вывели 15 человек

Во время пожара в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС эвакуировали из дома 14 человек и мужчину, в чьей квартире вспыхнул пожар.

Возгорание произошло на Ленинградском проспекте в районе 3:00.

Очаг пожара находился в квартире на первом этаже. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома 15 человек, среди которых пятеро детей, поскольку для жителей верхних этажей существовала угроза отравления угарным газом.

Также сотрудники МЧС вынесли из огня хозяина квартиры, где произошло возгорание, сообщает Управление МЧС по региону. 76-летнего пенсионера увезли в тяжелом состоянии в больницу с ожогами 15% тела, при этом мужчина был в сознании.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

В тушении участвовали 12 спасателей и 5 транспортных средств. Пожар ликвидировали на площадки 25 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки.

Ранее на трассе под Екатеринбургом загорелся автобус, перевозивший детей.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Возгорание#Спасение#ЧП#Екатеринбург#МЧС#МЧС России
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