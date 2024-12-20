В новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга появился ускоренный интернет

Posted 20 декабря, 07:20
Published 20 декабря, 07:20
Modified 20 декабря, 07:22
Updated 20 декабря, 07:22
Новое оборудование в ЖК «Новокольцовский» работает сразу в нескольких частотных диапазонах LTE, что позволит обеспечить уверенное прохождение сигнала через плотную застройку и высокие скорости передачи данных. Максимальная скорость мобильного интернета в жилом комплексе может доходить до 75 Мбит/с.
В районе Новокольцовского тракта уже возведена социальная инфраструктура: Дворец водных видов спорта и первая очередь кампуса Уральского федерального университета, включающая общественный и медицинский центры, а также комплексы общежитий. В 2023 году в рамках подготовки к Всемирным играм дружбы в зоне этих объектов специалисты МегаФона уже установили базовые станции, которые обеспечили стабильный сигнал.
Необходимость качественного мобильного интернета и голосовой связи для жителей комплекса подтвердили аналитики МегаФона. За первый месяц работы базовой станции абоненты прокачали объем данных, сопоставимый более чем с 41 тысячей часов видеозвонков в мессенджерах или просмотром почти 25 тысяч 30‑минутных роликов в высоком качестве на популярных видеосервисах.
В общей сложности с начала этого года МегаФон модернизировал более 1200 телеком-объектов в крупных городах и небольших населенных пунктах Свердловской области, — подчеркнул директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.