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Posted 20 декабря, 07:20

Published 20 декабря, 07:20

Modified 20 декабря, 07:22

Updated 20 декабря, 07:22

В новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга появился ускоренный интернет

В новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга появился ускоренный интернет

20 декабря 2024, 07:20
Фото: Диана Павленко.
Новоселам жилого комплекса на Новокольцовском тракте в Екатеринбурге теперь доступен мобильный интернет на скорости, достигающей 75 Мбит/с. Специалисты МегаФона запустили в этой локации новое телеком-оборудование.

Новое оборудование в ЖК «Новокольцовский» работает сразу в нескольких частотных диапазонах LTE, что позволит обеспечить уверенное прохождение сигнала через плотную застройку и высокие скорости передачи данных. Максимальная скорость мобильного интернета в жилом комплексе может доходить до 75 Мбит/с.

В районе Новокольцовского тракта уже возведена социальная инфраструктура: Дворец водных видов спорта и первая очередь кампуса Уральского федерального университета, включающая общественный и медицинский центры, а также комплексы общежитий. В 2023 году в рамках подготовки к Всемирным играм дружбы в зоне этих объектов специалисты МегаФона уже установили базовые станции, которые обеспечили стабильный сигнал.

Необходимость качественного мобильного интернета и голосовой связи для жителей комплекса подтвердили аналитики МегаФона. За первый месяц работы базовой станции абоненты прокачали объем данных, сопоставимый более чем с 41 тысячей часов видеозвонков в мессенджерах или просмотром почти 25 тысяч 30‑минутных роликов в высоком качестве на популярных видеосервисах.

В общей сложности с начала этого года МегаФон модернизировал более 1200 телеком-объектов в крупных городах и небольших населенных пунктах Свердловской области, — подчеркнул директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.
#Общество#Бизнес#Россия#Свердловская область#Интернет#Мегафон#4G#Жилой комплекс#Инфраструктура#Мобильный интернет#Екатеринбург#Социальная инфраструктура
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