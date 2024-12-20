В новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга появился ускоренный интернет

В районе Новокольцовского тракта уже возведена социальная инфраструктура: Дворец водных видов спорта и первая очередь кампуса Уральского федерального университета, включающая общественный и медицинский центры, а также комплексы общежитий. В 2023 году в рамках подготовки к Всемирным играм дружбы в зоне этих объектов специалисты МегаФона уже установили базовые станции, которые обеспечили стабильный сигнал.