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Posted 20 декабря, 08:00

Published 20 декабря, 08:00

Modified 20 декабря, 08:02

Updated 20 декабря, 08:02

В Свердловской области рыбаки-любители наловили гору рыбы на куриную кожу и сало

В Свердловской области рыбаки-любители наловили гору рыбы на куриную кожу и сало

20 декабря 2024, 08:00
Фото: 1MI.
Свердловские рыбаки поймали более 170 рыб на необычную приманку.

Свердловчане на зимней рыбалке собрали богатый улов на озере Вашты.

Два мужчины для наживки использовали нестандартные материалы: куриную кожу и сало. В улове преобладал окунь, также были пойманы чебак, плотва и щука. Рыбаки отмечают хороший клев и советуют любителям зимней рыбалки одеваться теплее, сообщает на своей странице в соцсети ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».

Ранее сообщалось, что десятки рыбаков встали в очередь у водохранилища в Свердловской области.

Десятки рыбаков встали в очередь у водохранилища в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Рыбалка#Рыбак#Природа#Зимняя рыбалка#Екатеринбург
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