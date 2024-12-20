В Свердловской области рыбаки-любители наловили гору рыбы на куриную кожу и сало

Posted 20 декабря, 08:00
Published 20 декабря, 08:00
Modified 20 декабря, 08:02
Updated 20 декабря, 08:02
Свердловчане на зимней рыбалке собрали богатый улов на озере Вашты.
Два мужчины для наживки использовали нестандартные материалы: куриную кожу и сало. В улове преобладал окунь, также были пойманы чебак, плотва и щука. Рыбаки отмечают хороший клев и советуют любителям зимней рыбалки одеваться теплее, сообщает на своей странице в соцсети ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».
Ранее сообщалось, что десятки рыбаков встали в очередь у водохранилища в Свердловской области.