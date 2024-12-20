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Posted 20 декабря, 05:41

Published 20 декабря, 05:41

Modified 20 декабря, 05:43

Updated 20 декабря, 05:43

В Центре медицины катастроф в Екатеринбурге прошли учения

В Центре медицины катастроф в Екатеринбурге прошли учения

20 декабря 2024, 05:41
Фото: Ура.ру.
Сотрудники Центра медицины катастроф в Екатеринбурге прошли тактические учения по спасению пострадавших в ДТП. Мероприятие приурочено ко Дню спасателя, который празднуется 27 декабря 2024 года.

Так, медики, находясь в помещении, вели диалог с «пострадавшими» и с теми, кто находится в шоке, а также выполняли алгоритм реанимации на манекенах. После этого на улице была разыграна ситуация после аварии: врачи спасали «пострадавшего», пишет Ура.ру.

Кроме того, в день мероприятия сотрудники центра получили благодарности, грамоты и нагрудные знаки от МЧС, главы области Евгения Куйвашева и Минздрава.

Напомним, 21 ноября 2024 года в Екатеринбурге проходили антитеррористические учения в метро.

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#Елизавета Зиборова#Общество#ДТП#Медицина#Врачи#Спасение#Учения#Сотрудники#Реанимация#Екатеринбург
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