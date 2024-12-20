В Центре медицины катастроф в Екатеринбурге прошли учения

Так, медики, находясь в помещении, вели диалог с «пострадавшими» и с теми, кто находится в шоке, а также выполняли алгоритм реанимации на манекенах. После этого на улице была разыграна ситуация после аварии: врачи спасали «пострадавшего», пишет Ура.ру.