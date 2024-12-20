tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 03:41

Published 20 декабря, 03:41

Modified 20 декабря, 03:43

Updated 20 декабря, 03:43

Водитель ВАЗа влетел в столб и скончался на дублере Сибирского тракта

Водитель ВАЗа влетел в столб и скончался на дублере Сибирского тракта

20 декабря 2024, 03:41
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
19-летний водитель автомобиля ВАЗ врезался на большой скорости в фонарный столб на дублере Сибирского тракта. ДТП произошло 19 декабря 2024 года.

Молодой человек, ехавший на большой скорости, попытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и въехал в фонарный столб. После этого машина перевернулась, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Водитель скончался на месте ЧП. Рядом с ним в автомобиле ехал пассажир. В результате аварии он ушиб ногу. Врачи отпустили его домой. Известно, что стаж вождения у погибшего был год. К ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Напомним, 19 декабря 2024 года на трассе Екатеринбург — Курган произошла массовая авария с участием грузовиков, легковой машины и автобуса. Один человек получил повреждения.

Иномарка Ford влетела в ВАЗ на трассе под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автомобиля врезался в дерево и умер на дублере Сибирского трактаИномарка влетела под фуру на Ново-Московском тракте в ЕкатеринбургеПенсионерка попала под машину на трассе под Нижней Салдой
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Смерть#Автомобиль#Трасса#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика