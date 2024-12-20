Водитель ВАЗа влетел в столб и скончался на дублере Сибирского тракта

Водитель скончался на месте ЧП. Рядом с ним в автомобиле ехал пассажир. В результате аварии он ушиб ногу. Врачи отпустили его домой. Известно, что стаж вождения у погибшего был год. К ответственности за нарушение ПДД не привлекался.