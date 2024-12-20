Водитель ВАЗа влетел в столб и скончался на дублере Сибирского тракта

Posted 20 декабря, 03:41
Published 20 декабря, 03:41
Modified 20 декабря, 03:43
Updated 20 декабря, 03:43
Молодой человек, ехавший на большой скорости, попытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и въехал в фонарный столб. После этого машина перевернулась, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Водитель скончался на месте ЧП. Рядом с ним в автомобиле ехал пассажир. В результате аварии он ушиб ногу. Врачи отпустили его домой. Известно, что стаж вождения у погибшего был год. К ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Напомним, 19 декабря 2024 года на трассе Екатеринбург — Курган произошла массовая авария с участием грузовиков, легковой машины и автобуса. Один человек получил повреждения.