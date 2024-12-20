Заммэра Москвы Ефимов: В Войковском районе обустроят деловое пространство

Posted 20 декабря, 07:45
Published 20 декабря, 07:45
Modified 20 декабря, 07:45
Updated 20 декабря, 07:45
Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей», — заявил Владимир Ефимов. Он также отметил, что в итоге в Войковском районе ожидается организация свыше 1,7 тысячи рабочих мест.
Территория прилегает к улице Космонавта Волкова. В шаговой доступности находятся станции Стрешнево МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. На сегодня участок занят устаревшими объектами, сообщает mos.ru.
По информации министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, согласно проекту, на данной территории должен будет появиться бизнес-центр с наземным паркингом. Внутри разместятся торговые павильоны, отделения банков, офисы, фитнес-центры и прочие объекты. Общая площадь недвижимости — 68 тысяч квадратных метров. Участок будет благоустроен, также там планируется проложить новые дороги.
В процессе реализации программы комплексного развития территорий в городе появляются многофункциональные городские кварталы, бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки уступают место пространствам с дорогами, комфортным жильем и прочей необходимой инфраструктурой.
Сегодня в Москве на разных стадиях проработки и реализации запущено 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется в соответствии с распоряжением московского мэра Сергея Собянина.