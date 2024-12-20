Женщина в Нижнем Тагиле отправилась на 11 лет в тюрьму за распространение наркотиков

Posted 20 декабря, 10:21
Published 20 декабря, 10:21
Modified 20 декабря, 10:23
Updated 20 декабря, 10:23
Так, в мае тагильчанка купила у неизвестных лиц запрещенное вещество и, сделав закладку, отправила потребителю координаты.
Через некоторое время женщина пыталась сбыть наркотик таким же образом. Она приобрела более шести грамм средства в 14 свертках. Однако при попытке сбыть ее задержали, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Суд, рассматривавший материалы уголовного дела, по итогам процесса назначил подсудимой 11 лет лишения свободы.
Напомним, в Екатеринбурге задержали двух школьниц из Среднеуральска, которые делали закладки мефедрона.