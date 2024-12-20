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Posted 20 декабря, 10:21

Published 20 декабря, 10:21

Modified 20 декабря, 10:23

Updated 20 декабря, 10:23

Женщина в Нижнем Тагиле отправилась на 11 лет в тюрьму за распространение наркотиков

Женщина в Нижнем Тагиле отправилась на 11 лет в тюрьму за распространение наркотиков

20 декабря 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле ранее судимая 33-летняя женщина занималась распространением наркотиков в 2023 году.

Так, в мае тагильчанка купила у неизвестных лиц запрещенное вещество и, сделав закладку, отправила потребителю координаты.

Через некоторое время женщина пыталась сбыть наркотик таким же образом. Она приобрела более шести грамм средства в 14 свертках. Однако при попытке сбыть ее задержали, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд, рассматривавший материалы уголовного дела, по итогам процесса назначил подсудимой 11 лет лишения свободы.

Напомним, в Екатеринбурге задержали двух школьниц из Среднеуральска, которые делали закладки мефедрона.

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