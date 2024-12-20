Житель Екатеринбурга позвал бездомную в гости и изнасиловал

Posted 20 декабря, 07:08
Published 20 декабря, 07:08
Modified 20 декабря, 07:10
Updated 20 декабря, 07:10
По словам очевидца, екатеринбуржец употреблял с женщиной алкоголь, а затем накинулся на нее и надругался, пишет Ура.ру.
Мужчина не признает свою вину. В настоящее время он находится под стражей за причинение тяжкого вреда здоровью. Это преступление он совершил до нападения на женщину.
Напомним, в марте 2024 года школьник в Екатеринбурге изнасиловал свою одноклассницу. Спустя полгода юношу задержали.