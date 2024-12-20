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Posted 20 декабря, 07:08

Published 20 декабря, 07:08

Modified 20 декабря, 07:10

Updated 20 декабря, 07:10

Житель Екатеринбурга позвал бездомную в гости и изнасиловал

Житель Екатеринбурга позвал бездомную в гости и изнасиловал

20 декабря 2024, 07:08
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 50-летний мужчина позвал к себе домой бездомную женщину и изнасиловал ее. Происшествие случилось в Октябрьском районе ночью 14 декабря 2024 года.

По словам очевидца, екатеринбуржец употреблял с женщиной алкоголь, а затем накинулся на нее и надругался, пишет Ура.ру.

Мужчина не признает свою вину. В настоящее время он находится под стражей за причинение тяжкого вреда здоровью. Это преступление он совершил до нападения на женщину.

Напомним, в марте 2024 года школьник в Екатеринбурге изнасиловал свою одноклассницу. Спустя полгода юношу задержали.

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