tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 11:42

Published 20 декабря, 11:42

Modified 20 декабря, 11:44

Updated 20 декабря, 11:44

Счастливчик из Свердловской области, выигравший два миллиона, не забирает приз

Житель Свердловской области, выигравший крупную сумму денег, пропал

20 декабря 2024, 11:42
Фото: 1MI.

Счастливчик из Свердловской области, выигравший два миллиона, не забирает приз

Организатор лотереи продолжает ждать везучего жителя Свердловской области для выплаты двух миллионов рублей, который тот получил в лотерее. Удачливый гражданин может и не знать о своем счастье.

В Свердловской области гражданин по неизвестным причинам не хочет забрать свой крупный выигрыш в лотерее.

Тираж билетов разыграли еще 1 сентября. Суперприз достался жителю региона — сумма составила более 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Но вот уже 4 месяца счастливчик не приходит за своими деньгами, сообщили в компании «Столото». Победитель лотереи может и не догадываться о своем выигрыше, пишет URA.RU.

Но у мужчины еще есть время — по закону срок, в который участник лотереи может обратиться за деньгами, составляет 3 года, а потом еще полгода.

Ранее стало известно, что жители Урала чаще других россиян принимают участие с лотереях.

Читайте также:
Как выбрать необычный подарок на Новый год«Колесо Фортуны укатилось». Истории тагильчан, которые перестали играть в лотереиСамый большой джекпот и Китайская стена: 5 поразительных фактов о лотереях
Жители Нижнего Тагила рассказали, какой подарок хотят на Новый год
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Подарок#Лотерея#Выигрыш#Удача#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика