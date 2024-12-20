Житель Свердловской области, выигравший крупную сумму денег, пропал

Posted 20 декабря, 11:42
Published 20 декабря, 11:42
Modified 20 декабря, 11:44
Updated 20 декабря, 11:44
В Свердловской области гражданин по неизвестным причинам не хочет забрать свой крупный выигрыш в лотерее.
Тираж билетов разыграли еще 1 сентября. Суперприз достался жителю региона — сумма составила более 1 миллиона 900 тысяч рублей.
Но вот уже 4 месяца счастливчик не приходит за своими деньгами, сообщили в компании «Столото». Победитель лотереи может и не догадываться о своем выигрыше, пишет URA.RU.
Но у мужчины еще есть время — по закону срок, в который участник лотереи может обратиться за деньгами, составляет 3 года, а потом еще полгода.
Ранее стало известно, что жители Урала чаще других россиян принимают участие с лотереях.