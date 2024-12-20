Жителей Нижнего Тагила пригласили на открытие главной елки

Posted 20 декабря, 09:36
Published 20 декабря, 09:36
Modified 20 декабря, 09:38
Updated 20 декабря, 09:38
Торжественное открытие главной елки в Нижнем Тагиле пройдет в следующий четверг, 26 декабря. На проспекте Строителей сейчас заливают последний слой льда, рабочие собирают входную группу возле катка.
Прокатиться на коньках в день открытия можно будет бесплатно, как, впрочем, и в другие дни, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
На площади уже установлена и наряжена ель, размещены гирлянды и световые конструкции.
Ранее жителям Свердловской области разрешили рубить елочки к Новому году.