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Posted 20 декабря, 09:36

Published 20 декабря, 09:36

Modified 20 декабря, 09:38

Updated 20 декабря, 09:38

Стала известна дата открытия главной елки в Нижнем Тагиле

Жителей Нижнего Тагила пригласили на открытие главной елки

20 декабря 2024, 09:36
Фото: 1MI.

Стала известна дата открытия главной елки в Нижнем Тагиле

Сюжет
Новый год
В Нижнем Тагиле горожан приглашают на торжественное октрытие главной елки города. Площадь готовят к встрече гостей.

Торжественное открытие главной елки в Нижнем Тагиле пройдет в следующий четверг, 26 декабря. На проспекте Строителей сейчас заливают последний слой льда, рабочие собирают входную группу возле катка.

Прокатиться на коньках в день открытия можно будет бесплатно, как, впрочем, и в другие дни, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На площади уже установлена и наряжена ель, размещены гирлянды и световые конструкции.

Ранее жителям Свердловской области разрешили рубить елочки к Новому году.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Новый год#Развлечения#Инфраструктура#Каток#Активный отдых#Екатеринбург
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