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Posted 20 декабря, 09:58

Published 20 декабря, 09:58

Modified 20 декабря, 11:45

Updated 20 декабря, 11:45

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды из-за аварии

20 декабря 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте горячая вода и отопление были отключены 20 декабря 2024 года в 13:30.

На вышеупомянутом участке проводятся аварийно-восстановительные работы на трубопроводе. Подключение намечено на 19:30, рассказали в «Горэнерго-НТ».

Под отключение попадают адреса: проспект Ленинградский 44, 46, 48, 50, — сообщили в коммунальной организации.

Напомним, в доме на улице Дружинина в Нижнем Тагиле были выявлены нарушения в качестве холодного водоснабжения. В адрес компании, которая отвечает за подачу воды в жилые здания, было вынесено предупреждение.

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Город#Горячая вода#Водоснабжение#Отопление#Горэнерго#Трубопровод#Ремонтные работы#Екатеринбург#Авария
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