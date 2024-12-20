Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Posted 20 декабря, 09:58
Published 20 декабря, 09:58
Modified 20 декабря, 11:45
Updated 20 декабря, 11:45
На вышеупомянутом участке проводятся аварийно-восстановительные работы на трубопроводе. Подключение намечено на 19:30, рассказали в «Горэнерго-НТ».
Под отключение попадают адреса: проспект Ленинградский 44, 46, 48, 50, — сообщили в коммунальной организации.
Напомним, в доме на улице Дружинина в Нижнем Тагиле были выявлены нарушения в качестве холодного водоснабжения. В адрес компании, которая отвечает за подачу воды в жилые здания, было вынесено предупреждение.