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Posted 20 декабря, 12:32

Published 20 декабря, 12:32

Modified 20 декабря, 12:34

Updated 20 декабря, 12:34

В Екатеринбурге студентка лишились 6 миллионов из-за мошеннической схемы

Жительница Екатеринбурга потеряла 6 миллионов на инвестициях в мошеннической схеме

20 декабря 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге студентка лишились 6 миллионов из-за мошеннической схемы

Студентка из Екатеринбурга ответила на звонок робота по телефону, после чего мошенники выманили у девушки крупную сумму. Средства жертва заняла у родных.

В Екатеринбурге студентка потеряла крупную сумму после звонка робота на телефон: автоматический голос предложил ей заняться инвестициями.

После утвердительного ответа с 19-летней учащейся института МЧС связалась уже живая мошенница, которая убедила девушку попробовать вкладывать деньги для получения прибыли в специальном приложении.

Первый транш составил несколько тысяч рублей, и программа на телефоне тут же нарисовала «прибыль». После первого успеха екатеринбурженка продолжила «вкладывать» деньги — с каждым разом все более крупные суммы, сообщает МВД Екатеринбурга.

Однако приложение и собеседники студентки оказались ненастоящими. В итоге мошенники выманили у жертвы 6 миллионов рублей, которые она занимала у родных. Когда жительница Екатеринбурга захотела вывести заработанное, то приложение затребовало еще один взнос.

В конце концов доверчивая девушка осталась ни с чем. После наступления прозрения она обратилась в полицию.

В МВД Екатеринбурга напомнили о мошеннических схемах с упоминанием брокерской деятельности.

Остерегайтесь сомнительных предложений, — предупредили в полиции. — И всегда проверяйте достоверность информации.

Ранее сообщалось, что мошенник смог похитить у жителей Екатеринбурга компенсации за ЖКУ.

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