Жительница Екатеринбурга потеряла 6 миллионов на инвестициях в мошеннической схеме

Однако приложение и собеседники студентки оказались ненастоящими. В итоге мошенники выманили у жертвы 6 миллионов рублей, которые она занимала у родных. Когда жительница Екатеринбурга захотела вывести заработанное, то приложение затребовало еще один взнос.