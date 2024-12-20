Жительница Екатеринбурга потеряла 6 миллионов на инвестициях в мошеннической схеме

Posted 20 декабря, 12:32
Published 20 декабря, 12:32
Modified 20 декабря, 12:34
Updated 20 декабря, 12:34
В Екатеринбурге студентка потеряла крупную сумму после звонка робота на телефон: автоматический голос предложил ей заняться инвестициями.
После утвердительного ответа с 19-летней учащейся института МЧС связалась уже живая мошенница, которая убедила девушку попробовать вкладывать деньги для получения прибыли в специальном приложении.
Первый транш составил несколько тысяч рублей, и программа на телефоне тут же нарисовала «прибыль». После первого успеха екатеринбурженка продолжила «вкладывать» деньги — с каждым разом все более крупные суммы, сообщает МВД Екатеринбурга.
Однако приложение и собеседники студентки оказались ненастоящими. В итоге мошенники выманили у жертвы 6 миллионов рублей, которые она занимала у родных. Когда жительница Екатеринбурга захотела вывести заработанное, то приложение затребовало еще один взнос.
В конце концов доверчивая девушка осталась ни с чем. После наступления прозрения она обратилась в полицию.
В МВД Екатеринбурга напомнили о мошеннических схемах с упоминанием брокерской деятельности.
Остерегайтесь сомнительных предложений, — предупредили в полиции. — И всегда проверяйте достоверность информации.
Ранее сообщалось, что мошенник смог похитить у жителей Екатеринбурга компенсации за ЖКУ.