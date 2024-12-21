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Posted 21 декабря, 06:44

Published 21 декабря, 06:44

Modified 21 декабря, 06:46

Updated 21 декабря, 06:46

10 лет получил военный из Нижнего Тагила за грабеж и кражу денег со счета

10 лет получил военный из Нижнего Тагила за грабеж и кражу денег со счета

21 декабря 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле вынесен приговор военнослужащему. Гарнизонный суд признал его виновным в грабеже и хищении денежных средств с банковского счета.

Дело было рассмотрено 19 декабря 2024 года. Согласно документации, мужчина обвинялся в тайном хищении денег. Кроме того, ему вменяли грабеж с применением насилия и причинением потерпевшему физической боли.

По результатам рассмотрения, военнослужащий был признан виновным. Ему назначено наказание по совокупности приговоров и теперь придется 10 лет находиться в колонии особого режима. Однако, если он не согласен с приговором, то может его обжаловать, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее в Нижнем Тагиле военный отделался четырьмя годами условного срока за дедовщину.

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