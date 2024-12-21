10 лет получил военный из Нижнего Тагила за грабеж и кражу денег со счета

По результатам рассмотрения, военнослужащий был признан виновным. Ему назначено наказание по совокупности приговоров и теперь придется 10 лет находиться в колонии особого режима. Однако, если он не согласен с приговором, то может его обжаловать, выяснила редакция TagilCity.ru.