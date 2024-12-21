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Posted 21 декабря, 07:07

Published 21 декабря, 07:07

Modified 21 декабря, 07:09

Updated 21 декабря, 07:09

Безопасность усилят на массовых мероприятиях в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Безопасность усилят на массовых мероприятиях в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

21 декабря 2024, 07:07
Фото: 1MI.
Особое внимание будет уделяться безопасности жителей Нижнего Тагила при проведении массовых праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

Такое поручение дано организаторам, которые будут нести за это ответственность. В списке значатся дворцы культуры, УВЗ и НТМК, дома творчества и другие.

Все помещения должны быть подготовлены заранее и проверены на необходимые нормы безопасности. На местах в период проведения должны присутствовать ответственные лица и другие представители.

В этом году запланировано более 200 мероприятий. Новогодние спектакли подготовили ДК «Юбилейный», ГДМ, ГДДЮТ, ДКШ, ДК им. Окунева, Театр кукол, Драмтеатр, Новый Молодежный театр, Нижнетагильская филармония. С временем посещения можно ознакомиться на сайтах.

Также, как выяснила редакция TagilCity.ru, 7 января на Театральной площади досуговый центр «Урал» проведет концертную программу, посвященную Рождеству. Начало назначено на 16.00.

Напомним, что открытие Ледового городка состоится в Нижнем Тагиле 26 декабря 2024 года.

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