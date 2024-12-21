Безопасность усилят на массовых мероприятиях в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Posted 21 декабря, 07:07
Published 21 декабря, 07:07
Modified 21 декабря, 07:09
Updated 21 декабря, 07:09
Такое поручение дано организаторам, которые будут нести за это ответственность. В списке значатся дворцы культуры, УВЗ и НТМК, дома творчества и другие.
Все помещения должны быть подготовлены заранее и проверены на необходимые нормы безопасности. На местах в период проведения должны присутствовать ответственные лица и другие представители.
В этом году запланировано более 200 мероприятий. Новогодние спектакли подготовили ДК «Юбилейный», ГДМ, ГДДЮТ, ДКШ, ДК им. Окунева, Театр кукол, Драмтеатр, Новый Молодежный театр, Нижнетагильская филармония. С временем посещения можно ознакомиться на сайтах.
Также, как выяснила редакция TagilCity.ru, 7 января на Театральной площади досуговый центр «Урал» проведет концертную программу, посвященную Рождеству. Начало назначено на 16.00.
Напомним, что открытие Ледового городка состоится в Нижнем Тагиле 26 декабря 2024 года.