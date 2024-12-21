Дополнительные места исправительных работ появятся для осужденных в Нижнем Тагиле

Posted 21 декабря, 06:27
Published 21 декабря, 06:27
Modified 21 декабря, 06:29
Updated 21 декабря, 06:29
Так, например, осужденные занимаются озеленением и благоустройством, уборкой территорий, строительством дорог и жилья, прокладкой коммуникаций.
Кроме того, им доверяют восстанавливать памятники, косметический ремонт помещений и зданий, очистку канализации, подсобные и погрузочные работы, сборку мебели, помощь в сельском хозяйстве. Такие работы не требуют дополнительной профессиональной подготовки.
В перечень объектов были добавлены два пункта, теперь их стало 63. А перечень мест для отбывания наказания пополнился тремя компаниями — их количество увеличилось до 122, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что заключенным, отбывающим наказание в ИК-13 Нижнего Тагила на Новый год предложат праздничное меню.