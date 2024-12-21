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Posted 21 декабря, 06:27

Published 21 декабря, 06:27

Modified 21 декабря, 06:29

Updated 21 декабря, 06:29

Дополнительные места исправительных работ появятся для осужденных в Нижнем Тагиле

Дополнительные места исправительных работ появятся для осужденных в Нижнем Тагиле

21 декабря 2024, 06:27
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле расширен список мест и объектов, на которых смогут работать осужденные к исправительным работам. Деятельность имеет социальную полезную направленность.

Так, например, осужденные занимаются озеленением и благоустройством, уборкой территорий, строительством дорог и жилья, прокладкой коммуникаций.

Кроме того, им доверяют восстанавливать памятники, косметический ремонт помещений и зданий, очистку канализации, подсобные и погрузочные работы, сборку мебели, помощь в сельском хозяйстве. Такие работы не требуют дополнительной профессиональной подготовки.

В перечень объектов были добавлены два пункта, теперь их стало 63. А перечень мест для отбывания наказания пополнился тремя компаниями — их количество увеличилось до 122, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что заключенным, отбывающим наказание в ИК-13 Нижнего Тагила на Новый год предложат праздничное меню.

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