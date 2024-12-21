Имитировали невесомость: в планетарии Екатеринбурга новогодняя елка парит в воздухе

Posted 21 декабря, 07:14
Published 21 декабря, 07:14
Modified 21 декабря, 07:16
Updated 21 декабря, 07:16
Именно так выглядит новогодняя елка на Международной космической станции, утверждают организаторы новогоднего праздника.
Венчает космическую елку красная звезда, которая парит в пространстве вместе с ней, а вокруг дерева вращаются планеты.
Необычная елка установлена в холле, чтобы посетители планетария могли проникнуться космической атмосферой уже при входе. Ее планируют задействовать в новогодних представлениях, которые в планетарии начнутся 24 декабря.
Жителей Нижнего Тагила пригласили на открытие главной городской елки 26 декабря.