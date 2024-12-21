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Posted 21 декабря, 07:14

Published 21 декабря, 07:14

Modified 21 декабря, 07:16

Updated 21 декабря, 07:16

В екатеринбургском планетарии установили парящую в воздухе елку

Имитировали невесомость: в планетарии Екатеринбурга новогодняя елка парит в воздухе

21 декабря 2024, 07:14
Фото: 1MI.

В екатеринбургском планетарии установили парящую в воздухе елку

Сюжет
Новый год
Сотрудники планетария в Екатеринбурге креативно подошли к украшению новогодней елки и создали для нее условия невесомости — пушистая красавица парит в воздухе.

Именно так выглядит новогодняя елка на Международной космической станции, утверждают организаторы новогоднего праздника.

Венчает космическую елку красная звезда, которая парит в пространстве вместе с ней, а вокруг дерева вращаются планеты.

Необычная елка установлена в холле, чтобы посетители планетария могли проникнуться космической атмосферой уже при входе. Ее планируют задействовать в новогодних представлениях, которые в планетарии начнутся 24 декабря.

Жителей Нижнего Тагила пригласили на открытие главной городской елки 26 декабря.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Новый год#Новогодняя елка#Космос#Екатеринбург#Планетарий#Новогодний праздник
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