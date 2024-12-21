Из-за атаки дронов на Казань летевший из Екатеринбурга лайнер вернули в «Кольцово»

Posted 21 декабря, 09:06
Published 21 декабря, 09:06
Modified 21 декабря, 09:08
Updated 21 декабря, 09:08
Известно, что самолет Red Wings провел в воздухе больше часа, вылетев из Екатеринбурга в 9:12 и вернувшись в пункт отправления в 10:26, пишет Ura.ru со ссылкой на сервис по наблюдению за полетами flightaware.com.
Напомним, что украинские дроны атаковали Казань около 8:00 в субботу, 21 декабря. Пострадали жилые дома в трех районах столицы республики, также была попытка удара по промышленному предприятию. Погибших и пострадавших после прилетов нет.
В аэропортах Казани, Ижевска и Саратова Росавиация ввела временные ограничения на полеты.
Ранее в аэропорту «Кольцово» почти на сутки был задержан рейс из Екатеринбурга в ХМАО.