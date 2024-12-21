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Posted 21 декабря, 09:06

Published 21 декабря, 09:06

Modified 21 декабря, 09:08

Updated 21 декабря, 09:08

Летевший из Екатеринбурга самолет развернули после атаки дронов на Казань

Из-за атаки дронов на Казань летевший из Екатеринбурга лайнер вернули в «Кольцово»

21 декабря 2024, 09:06
Фото: 1MI.

Летевший из Екатеринбурга самолет развернули после атаки дронов на Казань

Пассажиры, которые в субботу, 21 декабря, должны были лететь в Казань из Екатеринбурга, в итоге остались дома. Уже вылетевший авиалайнер вернули в аэропорт из-за налета БПЛА на столицуТатарстана.

Известно, что самолет Red Wings провел в воздухе больше часа, вылетев из Екатеринбурга в 9:12 и вернувшись в пункт отправления в 10:26, пишет Ura.ru со ссылкой на сервис по наблюдению за полетами flightaware.com.

Напомним, что украинские дроны атаковали Казань около 8:00 в субботу, 21 декабря. Пострадали жилые дома в трех районах столицы республики, также была попытка удара по промышленному предприятию. Погибших и пострадавших после прилетов нет.

В аэропортах Казани, Ижевска и Саратова Росавиация ввела временные ограничения на полеты.

Ранее в аэропорту «Кольцово» почти на сутки был задержан рейс из Екатеринбурга в ХМАО.

Жители Екатеринбурга не могли вылететь из Стамбула
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Транспорт#Свердловская область#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Дроны#Казань#Рейс#Екатеринбург#Red Wings#Росавиация#Авиалайнер
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