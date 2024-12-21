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Posted 21 декабря, 09:23

Published 21 декабря, 09:23

Modified 21 декабря, 09:25

Updated 21 декабря, 09:25

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за улетевшего в кювет грузовика

Из-за улетевшей в кювет фуры перекрыта трасса Екатеринбург — Тюмень

21 декабря 2024, 09:23
Фото: ГАИ Свердловской области.

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за улетевшего в кювет грузовика

Большегруз съехал с дороги и оказался в кювете в районе на 154 км автодороги Екатеринбург — Тюмень — это Камышловский район. Движение транспорта в направлении уральской столицы остановлено.

В Камышловском районе сотрудники ГАИ и спасатели вытаскивают из кювета грузовик FAW, съехавший с дороги. Из-за работ пока нельзя проехать в сторону Екатеринбурга, информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В аварии никто не пострадал. Водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего огромная машина вылетела с проезжей части. Причину происшествия устанавливают следователи.

Ранее автоинспекторы предупредили об опасных погодных условиях на Пермском тракте.

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#Дарья Бобровицкая#ДТП#Дорога#ГАИ#Автомобильная дорога#Кювет#Екатеринбург#Авария#Перекрытие дороги#Грузовик FAW#Камышловский район
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