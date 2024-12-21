Из-за улетевшей в кювет фуры перекрыта трасса Екатеринбург — Тюмень

Posted 21 декабря, 09:23
Published 21 декабря, 09:23
Modified 21 декабря, 09:25
Updated 21 декабря, 09:25
В Камышловском районе сотрудники ГАИ и спасатели вытаскивают из кювета грузовик FAW, съехавший с дороги. Из-за работ пока нельзя проехать в сторону Екатеринбурга, информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В аварии никто не пострадал. Водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего огромная машина вылетела с проезжей части. Причину происшествия устанавливают следователи.
Ранее автоинспекторы предупредили об опасных погодных условиях на Пермском тракте.