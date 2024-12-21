Из-за улетевшей в кювет фуры перекрыта трасса Екатеринбург — Тюмень

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за улетевшего в кювет грузовика

Большегруз съехал с дороги и оказался в кювете в районе на 154 км автодороги Екатеринбург — Тюмень — это Камышловский район. Движение транспорта в направлении уральской столицы остановлено.