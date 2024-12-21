«Можно мне задний левый дверь?», или забавные вопросы на прямой линии с Путиным

Другой анонимный пользователь описал философским предложением идею о том, что иногда лучше оставаться в стороне и наблюдать за конфликтами других. Обезьяна, сидящая на дереве, символизирует мудрость и осторожность — она избегает участия в борьбе, предпочитая выждать и посмотреть, чем всё закончится. К чему это — остается только догадываться.