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Posted 21 декабря, 12:59

Published 21 декабря, 12:59

Modified 21 декабря, 13:01

Updated 21 декабря, 13:01

«Можно мне задний левый дверь?», или забавные вопросы на прямой линии с Путиным

«Можно мне задний левый дверь?», или забавные вопросы на прямой линии с Путиным

21 декабря 2024, 12:59
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным.
19 декабря состоялась традиционная прямая линия с участием Владимира Путина. В ходе общения с гражданами было задано множество важных вопросов. Но среди них также на экране мелькали и забавные, порой даже нелепые вопросы, адресованные главе государства.

19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провел прямую линию. Пресс-конференция носила название «Итоги года». По ходу конференции Владимир Путин отвечал на вопросы из зала, но кроме них в прямом эфире на экран выводились анонимные вопросы от других жителей страны. Таким образом, каждый мог задать любой, интересующий его вопрос, даже самый личный и глупый. Посмотрим же, что, пользуясь анонимностью, писали россияне Владимиру Путину.

Один из жителей России решил воспользоваться возможностью и попросить у главы страны подарок на Новый год — новую дверь на свой автомобиль, а то его помялась.

Пишет вам Рифат Маратович. У меня есть машина, но на левой стороне двери в заде есть мятина. Вопрос — можно ли на Новый год получить подарок задний левый дверь, — пишет россиянин на прямой линии.
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным

Не одного Рифата интересует вопрос, связанный с автомобилем. Другой слушатель прямой линии обращается в Президенту России с просьбой отменить штраф за тонировку стекол автомобиля, не соответствующую требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Разрешите тонировку на авто! — обращается с анонимной просьбой к Владимиру Путину житель страны.
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным

Выяснилось, что многие граждане России выражают озабоченность по поводу того, что в обиходе используется большое количество заимствованных слов. Это вызывает у них опасения за сохранность и развитие русского языка как основы национальной идентичности.

Вопрос для Путина В. В. Почему название российского автомобиля УАЗ Патриот пишут на английском языке UAZ PATRIOT? — задается вопросом житель России.
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным

Некоторые прямо выражают свое отрицательное отношение к иноязычным заимствованиям, привнесенным в русский язык. По всей видимости, иностранные слова представляют трудность для понимания, особенно для людей старшего возраста.

Мы выступаем против иностранных названий! Как объяснить бабушке, что такое кешбэк?! — выражает недовольство один из жителей страны.
Фото: Тасс

К слову об иностранных словах. Поступил также анонимный «комплимент» в адрес Президента РФ. «Сигма бой» — это человек, который предпочитает идти своей дорогой, не подчиняясь традиционным социальным структурам. Он похож на волка-одиночку, который силен и может быть лидером.

Путин сигма бой, сигма бой, сигма бой, — многократно пишет один из слушателей прямой линии.
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным

Но сомнительными комплиментами граждане не ограничились и анонимный пользователь решил задать личный вопрос. Инкогнито хотел узнать, чей портрет находится в кабинете президента Российской Федерации. Вероятно, это действительно любопытная информация, учитывая, что во многих рабочих кабинетах можно увидеть изображение Владимира Владимировича.

Владимир Владимирович, здравствуйте. Скажите, а чей портрет висит у вас в кабинете? — задается вопросом гражданин России.

На этот вопрос Владимир Владимирович дал ответ и поделился подробностями внутреннего убранства своего рабочего места. Выяснилось, что у президент не висит никакого портрета — лишь икона и бюст Ломоносова.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным

Некоторые жители страны, вероятно, были вдохновлены прямой линией на философские размышления, которыми они поделились, отправив свои мысли в эфир анонимно.

В жизни, как в шахматах, каждую пешку кто-то двигает. Ищи, кому это выгодно, — делится своими мыслями гражданин страны.

Возможно, это был совет или напутствие, но Владимир Владимирович его не увидел.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным

Другой анонимный пользователь описал философским предложением идею о том, что иногда лучше оставаться в стороне и наблюдать за конфликтами других. Обезьяна, сидящая на дереве, символизирует мудрость и осторожность — она избегает участия в борьбе, предпочитая выждать и посмотреть, чем всё закончится. К чему это — остается только догадываться.

Пока два тигра дерутся, обезьяна, сидя на дереве, будет наблюдать за ними, — гласит анонимное сообщение с прямой линии.
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным

Были и другие анонимные сообщения, вопросы, пожелания в адрес Владимира Путина. Это была уникальная возможность написать свои мысли, даже самые смелые и порой глупые.

Напомним, что Владимир Путин пообщался даже с популярным российским блогером. Президент прокомментировал блокировку YouTube Владу Бумаге.

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