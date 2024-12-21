«Можно мне задний левый дверь?», или забавные вопросы на прямой линии с Путиным

Posted 21 декабря, 12:59
Published 21 декабря, 12:59
Modified 21 декабря, 13:01
Updated 21 декабря, 13:01
19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провел прямую линию. Пресс-конференция носила название «Итоги года». По ходу конференции Владимир Путин отвечал на вопросы из зала, но кроме них в прямом эфире на экран выводились анонимные вопросы от других жителей страны. Таким образом, каждый мог задать любой, интересующий его вопрос, даже самый личный и глупый. Посмотрим же, что, пользуясь анонимностью, писали россияне Владимиру Путину.
Один из жителей России решил воспользоваться возможностью и попросить у главы страны подарок на Новый год — новую дверь на свой автомобиль, а то его помялась.
Пишет вам Рифат Маратович. У меня есть машина, но на левой стороне двери в заде есть мятина. Вопрос — можно ли на Новый год получить подарок задний левый дверь, — пишет россиянин на прямой линии.
Не одного Рифата интересует вопрос, связанный с автомобилем. Другой слушатель прямой линии обращается в Президенту России с просьбой отменить штраф за тонировку стекол автомобиля, не соответствующую требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Разрешите тонировку на авто! — обращается с анонимной просьбой к Владимиру Путину житель страны.
Выяснилось, что многие граждане России выражают озабоченность по поводу того, что в обиходе используется большое количество заимствованных слов. Это вызывает у них опасения за сохранность и развитие русского языка как основы национальной идентичности.
Вопрос для Путина В. В. Почему название российского автомобиля УАЗ Патриот пишут на английском языке UAZ PATRIOT? — задается вопросом житель России.
Некоторые прямо выражают свое отрицательное отношение к иноязычным заимствованиям, привнесенным в русский язык. По всей видимости, иностранные слова представляют трудность для понимания, особенно для людей старшего возраста.
Мы выступаем против иностранных названий! Как объяснить бабушке, что такое кешбэк?! — выражает недовольство один из жителей страны.
К слову об иностранных словах. Поступил также анонимный «комплимент» в адрес Президента РФ. «Сигма бой» — это человек, который предпочитает идти своей дорогой, не подчиняясь традиционным социальным структурам. Он похож на волка-одиночку, который силен и может быть лидером.
Путин сигма бой, сигма бой, сигма бой, — многократно пишет один из слушателей прямой линии.
Но сомнительными комплиментами граждане не ограничились и анонимный пользователь решил задать личный вопрос. Инкогнито хотел узнать, чей портрет находится в кабинете президента Российской Федерации. Вероятно, это действительно любопытная информация, учитывая, что во многих рабочих кабинетах можно увидеть изображение Владимира Владимировича.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Скажите, а чей портрет висит у вас в кабинете? — задается вопросом гражданин России.
На этот вопрос Владимир Владимирович дал ответ и поделился подробностями внутреннего убранства своего рабочего места. Выяснилось, что у президент не висит никакого портрета — лишь икона и бюст Ломоносова.
Некоторые жители страны, вероятно, были вдохновлены прямой линией на философские размышления, которыми они поделились, отправив свои мысли в эфир анонимно.
В жизни, как в шахматах, каждую пешку кто-то двигает. Ищи, кому это выгодно, — делится своими мыслями гражданин страны.
Возможно, это был совет или напутствие, но Владимир Владимирович его не увидел.
Другой анонимный пользователь описал философским предложением идею о том, что иногда лучше оставаться в стороне и наблюдать за конфликтами других. Обезьяна, сидящая на дереве, символизирует мудрость и осторожность — она избегает участия в борьбе, предпочитая выждать и посмотреть, чем всё закончится. К чему это — остается только догадываться.
Пока два тигра дерутся, обезьяна, сидя на дереве, будет наблюдать за ними, — гласит анонимное сообщение с прямой линии.
Были и другие анонимные сообщения, вопросы, пожелания в адрес Владимира Путина. Это была уникальная возможность написать свои мысли, даже самые смелые и порой глупые.
Напомним, что Владимир Путин пообщался даже с популярным российским блогером. Президент прокомментировал блокировку YouTube Владу Бумаге.