Нижний Тагил снова в лидерах: Минприроды составило рейтинг самых грязных городов РФ

Тем не менее, как утверждают эксперты Минприроды, дышать в городе постепенно становится легче. Так, за 2023 год объем выбросов уменьшился на 3,8 тысячи тонн. Среднегодовые концентрации превысили предельно допустимые нормы по пяти веществам — в 2022-м их было шесть. Число случаев превышения концентраций вредных веществ сократилось более чем в 10 раз.