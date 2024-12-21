Нижний Тагил снова в лидерах: Минприроды составило рейтинг самых грязных городов РФ

Posted 21 декабря, 06:21
Published 21 декабря, 06:21
Modified 21 декабря, 06:25
Updated 21 декабря, 06:25
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации представило итоговый отчет о состоянии окружающей среды в стране за 2023 год. Нижний Тагил второй год удерживает 12-е место по уровню выбросов — за год в атмосферу попало 117 тысяч тонн опасных соединений.
Тем не менее, как утверждают эксперты Минприроды, дышать в городе постепенно становится легче. Так, за 2023 год объем выбросов уменьшился на 3,8 тысячи тонн. Среднегодовые концентрации превысили предельно допустимые нормы по пяти веществам — в 2022-м их было шесть. Число случаев превышения концентраций вредных веществ сократилось более чем в 10 раз.
Кроме того, в опубликованном документе отмечается, что основную проблему для жителей создают такие вещества, как формальдегид и бензапирен. Также по итогам замеров экологи выявляют марганец, оксид углерода, диоксид азота и взвешенные частицы.
Напомним, что Нижний Тагил стал одной из площадок для реализации большого проекта «Чистый воздух» — он действует с 2017 года. Его цель — сократить число вредных выбросов на 20% к 2026 году.
В рейтинге Минприроды «засветился» еще один свердловский город — Рефтинский занял 5-ю строчку в списке. Здесь ситуация намного хуже: местные предприятия выбросили в атмосферу 241,2 тысячи тонн загрязняющих веществ.
Возглавляет топ-з российских городов с плохой экологией Норильск (Красноярский край). На втором месте — Череповец (Вологодская область). А замыкает тройку «победителей» Новокузнецк (Кемеровская область).
В начале декабря жители Нижнего Тагила почти целую неделю дышали диоксидом азота.