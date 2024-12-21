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Posted 21 декабря, 06:21

Published 21 декабря, 06:21

Modified 21 декабря, 06:25

Updated 21 декабря, 06:25

Нижний Тагил остается одним из самых грязных городов России

Нижний Тагил снова в лидерах: Минприроды составило рейтинг самых грязных городов РФ

21 декабря 2024, 06:21
Фото: tagilcity.ru.

Нижний Тагил остается одним из самых грязных городов России

Сюжет
Выбросы
Нижний Тагил вновь признан одним из самых грязных городов России. Минприроды составило новый рейтинг по итогам 2023 года, отдав городу металлургов 12-е место.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации представило итоговый отчет о состоянии окружающей среды в стране за 2023 год. Нижний Тагил второй год удерживает 12-е место по уровню выбросов — за год в атмосферу попало 117 тысяч тонн опасных соединений.

Тем не менее, как утверждают эксперты Минприроды, дышать в городе постепенно становится легче. Так, за 2023 год объем выбросов уменьшился на 3,8 тысячи тонн. Среднегодовые концентрации превысили предельно допустимые нормы по пяти веществам — в 2022-м их было шесть. Число случаев превышения концентраций вредных веществ сократилось более чем в 10 раз.

Кроме того, в опубликованном документе отмечается, что основную проблему для жителей создают такие вещества, как формальдегид и бензапирен. Также по итогам замеров экологи выявляют марганец, оксид углерода, диоксид азота и взвешенные частицы.

Напомним, что Нижний Тагил стал одной из площадок для реализации большого проекта «Чистый воздух» — он действует с 2017 года. Его цель — сократить число вредных выбросов на 20% к 2026 году.

В рейтинге Минприроды «засветился» еще один свердловский город — Рефтинский занял 5-ю строчку в списке. Здесь ситуация намного хуже: местные предприятия выбросили в атмосферу 241,2 тысячи тонн загрязняющих веществ.

Возглавляет топ-з российских городов с плохой экологией Норильск (Красноярский край). На втором месте — Череповец (Вологодская область). А замыкает тройку «победителей» Новокузнецк (Кемеровская область).

В начале декабря жители Нижнего Тагила почти целую неделю дышали диоксидом азота.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Экология#Выбросы#Вредные вещества#Рефтинский#Екатеринбург#Загрязнения#Превышение ПДК#Превышение#Вредные выбросы
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