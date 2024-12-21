Ноль на градуснике и легкий снежок пообещали свердловчанам синоптики

Световой день начнет прибывать уже с 23 декабря, однако в первые дни ощутить это будет практически не возможно. Первые изменения в длине светлого времени суток можно будет почувствовать не ранее середины или даже конца января, когда день начнет прибавляться ежесуточно по 4-5 минут.