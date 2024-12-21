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Posted 21 декабря, 13:19

Published 21 декабря, 13:19

Modified 21 декабря, 13:21

Updated 21 декабря, 13:21

В Свердловской области потеплеет до 0 градусов

Ноль на градуснике и легкий снежок пообещали свердловчанам синоптики

21 декабря 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области потеплеет до 0 градусов

В воскресенье, 22 декабря, в Свердловскую область придет оттепель. Воздух днем прогреется до 0 градусов.

Погода в воскресенье будет комфортной для прогулок: тепло, но не сыро, осадки ожидаются умеренными. Причина потепления — атмосферный фронт, под влияние которого попал Средний Урал, рассказал синоптик Алексей Пулин.

Теплые потоки воздуха связаны с циклоном, центр которого сейчас находится над Кольским полуоостровом. Следующая неделя также не принесет больших холодов: например, в Екатеринбурге температура воздуха с понедельника по пятницу не опустится ниже -8 градусов.

Алексей Пулин также добавил, что на субботу, 21 декабря, приходится зимнее солнцестояние.

Высота Солнца над горизонтом является минимальной, соответственно, и день — самым коротким в году. Наступает астрономическая зима. Ну, а «Солнце поворачивает на лето…» — отметил метеоролог.

Световой день начнет прибывать уже с 23 декабря, однако в первые дни ощутить это будет практически не возможно. Первые изменения в длине светлого времени суток можно будет почувствовать не ранее середины или даже конца января, когда день начнет прибавляться ежесуточно по 4-5 минут.

Ранее свердловские гаишники предупредили водителей об опасности из-за снегопада в районе Пермского тракта.

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