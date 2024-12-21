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Posted 21 декабря, 12:14

Published 21 декабря, 12:14

Modified 21 декабря, 12:16

Updated 21 декабря, 12:16

Выступление Авербуха на открытии катка в Екатеринбурге сорвано

Открытие катка в Екатеринбурге пройдет без Ильи Авербуха

21 декабря 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney.

Выступление Авербуха на открытии катка в Екатеринбурге сорвано

Фигурист Илья Авербух не сможет принять участие в ледовом шоу в честь открытия катка в Екатеринбурге. Поездка спортсмена сорвалась из-за непредвиденных обстоятельств.

Илья Авербух, который должен был стать одним из хедлайнеров открытия катка на площади 1905 года в Екатеринбурге, не смог прилететь в уральскую столицу, сообщили в пресс-службе администрации.

Поездка сорвалась из-за погоды. Спортсмен находился в Омске и не смог вылететь в Екатеринбург. Участие других звезд мирового спорта остается в силе: екатеринбуржцы в субботу, 21 декабря, увидят выступление Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина и Виктории Синицыной.

Тотьмянина, выступая на пресс-конференции в преддверии шоу, передала слова извинения от Авербуха: спортсмен пообещал приехать позже и не только провести обещанный мастер-класс, но и устроить дополнительное мероприятие.

Ранее в Екатеринбурге отменили выступление певицы Алины Сексовой, которое должно было состояться 5 января.

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