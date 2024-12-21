Открытие катка в Екатеринбурге пройдет без Ильи Авербуха

Posted 21 декабря, 12:14
Published 21 декабря, 12:14
Modified 21 декабря, 12:16
Updated 21 декабря, 12:16
Илья Авербух, который должен был стать одним из хедлайнеров открытия катка на площади 1905 года в Екатеринбурге, не смог прилететь в уральскую столицу, сообщили в пресс-службе администрации.
Поездка сорвалась из-за погоды. Спортсмен находился в Омске и не смог вылететь в Екатеринбург. Участие других звезд мирового спорта остается в силе: екатеринбуржцы в субботу, 21 декабря, увидят выступление Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина и Виктории Синицыной.
Тотьмянина, выступая на пресс-конференции в преддверии шоу, передала слова извинения от Авербуха: спортсмен пообещал приехать позже и не только провести обещанный мастер-класс, но и устроить дополнительное мероприятие.
Ранее в Екатеринбурге отменили выступление певицы Алины Сексовой, которое должно было состояться 5 января.