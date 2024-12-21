Отравленные балтийские шпроты в Екатеринбурге могли быть поддельными

Posted 21 декабря, 07:53
Published 21 декабря, 07:53
Modified 21 декабря, 07:55
Updated 21 декабря, 07:55
В Екатеринбурге могли продавать банки с фальсификатом, а не настоящую продукцию предприятия, предположили в беседе с Ura.ru сотрудники завода.
После отравления двух жительниц Екатеринбурга шпротами, в которых, как оказалось, находился ботулотоксин, Роспотребнадзор и Россельхознадзор провели масштабные проверки на предприятии «За Родину» в Калининграде, взяли пробы и образцы продукции.
Как утверждают работники, рыбколхоз в Светлом Калининградской области работает уже более 80 лет и 40 лет выпускает консервы. За все это время подобных происшествий не было. Также сотрудники добавили, что очень переживают за результаты исследований и репутацию завода.
Напомним, что случаем с отравлением консервами в Екатеринбурге заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. А «Перекрестки» и «Пятерочки» изъяли из оборота всю продукцию компании «За Родину».