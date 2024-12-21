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Posted 21 декабря, 07:53

Published 21 декабря, 07:53

Modified 21 декабря, 07:55

Updated 21 декабря, 07:55

Купленные с рук ядовитые шпроты в Екатеринбурге предположительно были подделкой

Отравленные балтийские шпроты в Екатеринбурге могли быть поддельными

21 декабря 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney.

Купленные с рук ядовитые шпроты в Екатеринбурге предположительно были подделкой

Сотрудники предприятия «За Родину», которое выпускает рыбные консервы, считают, что жители Екатеринбурга не могли отравиться их продукцией.

В Екатеринбурге могли продавать банки с фальсификатом, а не настоящую продукцию предприятия, предположили в беседе с Ura.ru сотрудники завода.

После отравления двух жительниц Екатеринбурга шпротами, в которых, как оказалось, находился ботулотоксин, Роспотребнадзор и Россельхознадзор провели масштабные проверки на предприятии «За Родину» в Калининграде, взяли пробы и образцы продукции.

Как утверждают работники, рыбколхоз в Светлом Калининградской области работает уже более 80 лет и 40 лет выпускает консервы. За все это время подобных происшествий не было. Также сотрудники добавили, что очень переживают за результаты исследований и репутацию завода.

Напомним, что случаем с отравлением консервами в Екатеринбурге заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. А «Перекрестки» и «Пятерочки» изъяли из оборота всю продукцию компании «За Родину».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Проверка#Калининград#Роспотребнадзор#Россельхознадзор#Отравление#Екатеринбург#Ботулизм#Опасные консервы
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