Пермский тракт замело — водителей предупредили об опасности

Posted 21 декабря, 07:53
Published 21 декабря, 07:53
Modified 21 декабря, 07:55
Updated 21 декабря, 07:55
Автоинспекторы предупреждают свердловчан, которые едут по Пермскому тракту, о повышенной опасности из-за сильного снегопада.
Обильные осадки наблюдаются в Ачитском районе, дорога переметена. Водителям напомнили о необходимости снижения скорости и соблюдения дистанции между транспортными средствами. Также не стоит не совершать опасных маневров и резких торможений.
По данным сервиса Яндекс. Погода, снег в Ачитском районе не прекратится в ближайшие два часа, поэтому дорожная обстановка еще осложнится.
Ранее синоптики пообещали свердловчанам резкую дневную смену погоды.