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Posted 21 декабря, 07:53

Published 21 декабря, 07:53

Modified 21 декабря, 07:55

Updated 21 декабря, 07:55

В ГАИ предупредили водителей об опасности на Пермском тракте

Пермский тракт замело — водителей предупредили об опасности

21 декабря 2024, 07:53
Фото: ГАИ Свердловской области.

В ГАИ предупредили водителей об опасности на Пермском тракте

Сильный снег прошел в Ачитском районе. Из-за этого затруднено движение по автодороге Екатеринбург — Пермь.

Автоинспекторы предупреждают свердловчан, которые едут по Пермскому тракту, о повышенной опасности из-за сильного снегопада.

Обильные осадки наблюдаются в Ачитском районе, дорога переметена. Водителям напомнили о необходимости снижения скорости и соблюдения дистанции между транспортными средствами. Также не стоит не совершать опасных маневров и резких торможений.

По данным сервиса Яндекс. Погода, снег в Ачитском районе не прекратится в ближайшие два часа, поэтому дорожная обстановка еще осложнится.

Ранее синоптики пообещали свердловчанам резкую дневную смену погоды.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#ГАИ#Погода#Снегопад#Ачит#Предупреждение#Екатеринбург#Пермский тракт#Дорожная ситуация
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