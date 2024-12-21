Пешеход в черной одежде погиб ночью под колесами авто в Екатеринбурге

Posted 21 декабря, 05:40
Published 21 декабря, 05:40
Modified 21 декабря, 05:42
Updated 21 декабря, 05:42
Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря, около 22:40 в районе дома номер 112 по проспекту Космонавтов, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля BMW X3 XDRIVE ехала в Верхнюю Пышму, но до места назначения не добралась, так как сбила пешехода. Мужчина перебегал дорогу вне зебры. Он был одет в темную одежду, светоотражающие элементы отсутствовали.
Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте до прибытия скорой помощи.
Водитель иномарки, 45-летняя женщина с 13-летним стажем управления автомобилем, алкоголь не употребляла — это показало медосвидетельствование
На месте ДТП работает следственная группа ГАИ, которой предстоит установить обстоятельства смертельной аварии.
Ранее в Верхней Пышме в ДТП пострадал годовалый ребенок, которого перевозили без автокресла.