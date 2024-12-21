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Posted 21 декабря, 05:40

Published 21 декабря, 05:40

Modified 21 декабря, 05:42

Updated 21 декабря, 05:42

В Екатеринбурге ночью пешеход попал под машину и умер до приезда скорой

Пешеход в черной одежде погиб ночью под колесами авто в Екатеринбурге

21 декабря 2024, 05:40
Фото: ГАИ Свердловской области.

В Екатеринбурге ночью пешеход попал под машину и умер до приезда скорой

В Екатеринбурге мужчина, личность которого пока не установлена, в темное время решил пересечь автодорогу в неположенном месте и погиб на месте под колесами машины.

Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря, около 22:40 в районе дома номер 112 по проспекту Космонавтов, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля BMW X3 XDRIVE ехала в Верхнюю Пышму, но до места назначения не добралась, так как сбила пешехода. Мужчина перебегал дорогу вне зебры. Он был одет в темную одежду, светоотражающие элементы отсутствовали.

Фото: ГАИ Свердловской области

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте до прибытия скорой помощи.

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На месте ДТП работает следственная группа ГАИ, которой предстоит установить обстоятельства смертельной аварии.

Ранее в Верхней Пышме в ДТП пострадал годовалый ребенок, которого перевозили без автокресла.

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