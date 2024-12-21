Полуголые деды Морозы и Снегурочки в пикантных нарядах были замечены в Екатеринбурге

Posted 21 декабря, 09:48
Published 21 декабря, 09:48
Modified 21 декабря, 09:49
Updated 21 декабря, 09:49
О добрых дедушках и внучках «на спорте» рассказали подписчики Telegram-канала «Злой Екатеринбург».
Во время освежающей пробежки Деды Морозы и Снегурочки делились радостью с прохожими и раздавали им мандарины и другие фрукты.
Екатеринбуржцы заверили, что забеги сказочных персонажей проходят в городе ежегодно. Но всегда ли герои русского фольклора устраивают спортивные старты без одежды, не уточнили.
Ранее в Кузбассе 18-летний парень согласился подвезти спешившего с подарками деда Мороза, но в итоге был оштрафован за неподобающее поведение волшебника, который во время движения высовывался из окна.