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Posted 21 декабря, 09:48

Published 21 декабря, 09:48

Modified 21 декабря, 09:49

Updated 21 декабря, 09:49

По Екатеринбургу пробежались полуобнаженные Деды Морозы и Снегурочки

Полуголые деды Морозы и Снегурочки в пикантных нарядах были замечены в Екатеринбурге

21 декабря 2024, 09:48
Фото: 1MI.

По Екатеринбургу пробежались полуобнаженные Деды Морозы и Снегурочки

Сюжет
Новый год
Деды Морозы и Снегурочки устроили предпраздничный забег по улицам Екатеринбурга. Некоторые из сказочных волшебников почему-то были в полуголом виде.

О добрых дедушках и внучках «на спорте» рассказали подписчики Telegram-канала «Злой Екатеринбург».

Во время освежающей пробежки Деды Морозы и Снегурочки делились радостью с прохожими и раздавали им мандарины и другие фрукты.

Екатеринбуржцы заверили, что забеги сказочных персонажей проходят в городе ежегодно. Но всегда ли герои русского фольклора устраивают спортивные старты без одежды, не уточнили.

Ранее в Кузбассе 18-летний парень согласился подвезти спешившего с подарками деда Мороза, но в итоге был оштрафован за неподобающее поведение волшебника, который во время движения высовывался из окна.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Снегурочка#Дед Мороз#Новый год#Флешмоб#Фрукты#Забег#Екатеринбург#Новогодний праздник
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