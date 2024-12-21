Помощник повара из Екатеринбурга инвестировала на «бирже» и лишилась 4 млн рублей

Posted 21 декабря, 13:10
Published 21 декабря, 13:10
Modified 21 декабря, 13:12
Updated 21 декабря, 13:12
На объявление с предложением заработать помощник повара 1970 года рождения наткнулась в интернете. Она ввела свои данные, а в итоге взяла кредит и лишилась всех денег, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Женщине перезвонил неизвестный, который уговорил ее зарегистрироваться на онлайн-платформе и начать совершать «инвестиции». При этом деньги жертва мошенников должна была переводить на неизвестные счета через СБП. У екатеринбурженки были свои сбережения в размере 2,1 млн рублей, также она взяла кредит в банке на 1,6 млн рублей.
Женщина сначала ждала, когда на ее счета начнет поступать обещанный доход, затем попыталась вывести «инвестированные» средства. Когда это не получилось, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Ранее стало известно, что за год в Свердловской области задержаны 60 курьеров, которые выполняли поручения аферистов.