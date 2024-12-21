Помощник повара из Екатеринбурга инвестировала на «бирже» и лишилась 4 млн рублей

Женщине перезвонил неизвестный, который уговорил ее зарегистрироваться на онлайн-платформе и начать совершать «инвестиции». При этом деньги жертва мошенников должна была переводить на неизвестные счета через СБП. У екатеринбурженки были свои сбережения в размере 2,1 млн рублей, также она взяла кредит в банке на 1,6 млн рублей.