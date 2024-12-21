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Posted 21 декабря, 13:10

Published 21 декабря, 13:10

Modified 21 декабря, 13:12

Updated 21 декабря, 13:12

В Екатеринбурге помощник повара лишилась 4 млн рублей, играя на «бирже»

Помощник повара из Екатеринбурга инвестировала на «бирже» и лишилась 4 млн рублей

21 декабря 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге помощник повара лишилась 4 млн рублей, играя на «бирже»

Почти 4 млн рублей потеряла жительница Екатеринбурга, которая доверилась онлайн-кураторам и начала играть на виртуальной бирже.

На объявление с предложением заработать помощник повара 1970 года рождения наткнулась в интернете. Она ввела свои данные, а в итоге взяла кредит и лишилась всех денег, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Женщине перезвонил неизвестный, который уговорил ее зарегистрироваться на онлайн-платформе и начать совершать «инвестиции». При этом деньги жертва мошенников должна была переводить на неизвестные счета через СБП. У екатеринбурженки были свои сбережения в размере 2,1 млн рублей, также она взяла кредит в банке на 1,6 млн рублей.

Женщина сначала ждала, когда на ее счета начнет поступать обещанный доход, затем попыталась вывести «инвестированные» средства. Когда это не получилось, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что за год в Свердловской области задержаны 60 курьеров, которые выполняли поручения аферистов.

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#Дарья Бобровицкая#Деньги#Криминал#Обман#Кредит#Инвестиции#Телефонные мошенники#Биржа#Екатеринбург
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