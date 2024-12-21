Праздничный хор Московского Данилова монастыря поздравит тагильчан с Рождеством

Posted 21 декабря, 07:25
Published 21 декабря, 07:25
Modified 21 декабря, 07:27
Updated 21 декабря, 07:27
Коллектив является лауреатом различных международных конкурсов. Выступать в Нижнетагильской филармонии монастырский хор будет с новой концертной программой и исполнит не только духовные произведения. В программе также значатся народные, казачьи песни и советские композиции.
Хору будет обеспечено проведение репетиций, предоставлен концертный зал, гримерки, гардероб и другие помещения. Филармония также организует работу обслуживающего персонала и обеспечит артистов световой и звуковой аппаратурой.
Кроме того, в обязанности заказчика входит трансфер хора из Екатеринбурга в Нижний Тагил, а также оплата проживания певцов. Как выяснила редакция TagilCity.ru, договор с коллективом заключен на сумму в 240 тысяч рублей.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на Новый год и Рождество запланировано более 200 мероприятий. Безопасность будет усилена.