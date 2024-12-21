Тагильчан лишат алкоголя во время открытия Ледового городка

Любители горячительных напитков не смогут приобрести в магазинах спиртное уже с 15.30. А продавать алкоголь торговым точкам разрешат начать лишь в 20.00. Предполагается, что посмотреть на Ледовый городок, украшенный пальмами, соберется около двух тысяч человек. Праздник организуют коллективы из ДК «Юбилейный», выяснила редакция TagilCity.ru.