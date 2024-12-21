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Posted 21 декабря, 06:08

Published 21 декабря, 06:08

Modified 21 декабря, 06:10

Updated 21 декабря, 06:10

Запрет на продажу алкоголя введут в центре Нижнего Тагила перед Новым годом

Тагильчан лишат алкоголя во время открытия Ледового городка

21 декабря 2024, 06:08
Фото: 1MI.

Запрет на продажу алкоголя введут в центре Нижнего Тагила перед Новым годом

Ограничение по продаже спиртных напитков будет введено 26 декабря 2024 года в центре Нижнего Тагила. Это связано с открытием Ледового городка.

Ограничения начнут действовать в квадрате улиц Пархоменко, Горошникова, Карла Маркса, а также проспекта Мира немного раньше, чем состоится праздничное мероприятие, назначенное на 17.30.

Любители горячительных напитков не смогут приобрести в магазинах спиртное уже с 15.30. А продавать алкоголь торговым точкам разрешат начать лишь в 20.00. Предполагается, что посмотреть на Ледовый городок, украшенный пальмами, соберется около двух тысяч человек. Праздник организуют коллективы из ДК «Юбилейный», выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что темой Ледового городка в этом году в Нижнем Тагиле стали произведения Корнея Чуковского.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Алкоголь#Открытие#Ледовый городок#Постановление#Запрет#Екатеринбург
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