Тагильчан лишат алкоголя во время открытия Ледового городка

Posted 21 декабря, 06:08
Published 21 декабря, 06:08
Modified 21 декабря, 06:10
Updated 21 декабря, 06:10
Ограничения начнут действовать в квадрате улиц Пархоменко, Горошникова, Карла Маркса, а также проспекта Мира немного раньше, чем состоится праздничное мероприятие, назначенное на 17.30.
Любители горячительных напитков не смогут приобрести в магазинах спиртное уже с 15.30. А продавать алкоголь торговым точкам разрешат начать лишь в 20.00. Предполагается, что посмотреть на Ледовый городок, украшенный пальмами, соберется около двух тысяч человек. Праздник организуют коллективы из ДК «Юбилейный», выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что темой Ледового городка в этом году в Нижнем Тагиле стали произведения Корнея Чуковского.