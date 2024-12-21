tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 09:02

Published 21 декабря, 09:02

Modified 21 декабря, 09:04

Updated 21 декабря, 09:04

В Туринске местный ЦБЗ отказывается убирать незаконную свалку отходов

Туринский ЦБЗ завалил мусором огромную территорию и отказывается ее убирать

21 декабря 2024, 09:02
Фото: 1MI.

В Туринске местный ЦБЗ отказывается убирать незаконную свалку отходов

Росприроднадзор намерен оштрафовать руководство Туринского целлюлозно-бумажного завода на грубые нарушения экологических норм. Предприятие завалило мусором 6 тысяч кв.м, но на предписание убрать его не отреагировало.

Как информирует надзорное ведомство, в ходе первой проверки было установлено, что завод складывает мусор в неположенном месте.

Почва была загрязнена на территории 6 тысяч кв. м. Инспекторы выдали предписание о немедленном устранении нарушения, однако повторная проверка показало, что мусор не убран.

Сотрудники Росприроднадзора пообещали привлечь к ответственности юридические и должностные лица. Также экологи подсчитывают сумму ущерба, нанесенного природе.

Напомним, что в начале декабря Туринский ЦБЗ столкнулся с требованием провести процедуру банкротства из-за долгов перед волгоградским предприятием.

200 тысяч заплатит агрокомплекс под Нижним Тагилом за загрязнение почвы
Узнать подробнее
Читайте также:
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил предостережения от Росприроднадзора и РосгидрометаВ Каменске-Уральском завод загрязняет воду и воздухНижний Тагил снова в лидерах: Минприроды составило рейтинг самых грязных городов РФ
#Дарья Бобровицкая#Экология#Туринск#Туринский район#Загрязнение#Почва#Предписание#Росприроднадзор#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика