Туринский ЦБЗ завалил мусором огромную территорию и отказывается ее убирать

Posted 21 декабря, 09:02
Published 21 декабря, 09:02
Modified 21 декабря, 09:04
Updated 21 декабря, 09:04
Как информирует надзорное ведомство, в ходе первой проверки было установлено, что завод складывает мусор в неположенном месте.
Почва была загрязнена на территории 6 тысяч кв. м. Инспекторы выдали предписание о немедленном устранении нарушения, однако повторная проверка показало, что мусор не убран.
Сотрудники Росприроднадзора пообещали привлечь к ответственности юридические и должностные лица. Также экологи подсчитывают сумму ущерба, нанесенного природе.
Напомним, что в начале декабря Туринский ЦБЗ столкнулся с требованием провести процедуру банкротства из-за долгов перед волгоградским предприятием.