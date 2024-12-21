У семейных свердловчан могут появиться дополнительные выходные

Posted 21 декабря, 10:53
Published 21 декабря, 10:53
Modified 21 декабря, 10:55
Updated 21 декабря, 10:55
Выступая на заседании Госсовета, посвященном поддержке россиян, воспитывающих детей, глава государства отметил, что уже сегодня многие работодатели поощряют своих семейных сотрудников различными выплатами, налоговыми льготами, а некоторые даже практикую выплату семейного капитала. Однако этих мер недостаточно.
Безусловно, наряду с выплатами нужно использовать и другие меры поддержки. Это и дополнительные выходные дни, путевки, различные меры поощрения семей с детьми. Известно, что в ряде регионов такие подходы бизнеса уже стали практикой. Нужно, безусловно, их активно масштабировать, — сказал президент.
Также Владимир Путин предложил создать в России особый реестр компаний и предприятий, в котором будет учитываться количество сотрудников с детьми до шести лет.
Напомним, что на прямой линии и пресс-конференции в четверг, 19 декабря, Владимир Путин признался, что вся Россия для него — семья.