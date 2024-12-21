У семейных свердловчан могут появиться дополнительные выходные

Выступая на заседании Госсовета, посвященном поддержке россиян, воспитывающих детей, глава государства отметил, что уже сегодня многие работодатели поощряют своих семейных сотрудников различными выплатами, налоговыми льготами, а некоторые даже практикую выплату семейного капитала. Однако этих мер недостаточно.