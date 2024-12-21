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Posted 21 декабря, 10:53

Published 21 декабря, 10:53

Modified 21 декабря, 10:55

Updated 21 декабря, 10:55

Владимир Путин предложил давать дополнительные выходные семейным сотрудникам

У семейных свердловчан могут появиться дополнительные выходные

21 декабря 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney.

Владимир Путин предложил давать дополнительные выходные семейным сотрудникам

Президент Владимир Путин выступил с новыми инициативами, касающимися поддержки семей в России. Одна из них — выделять семейным сотрудникам дополнительные дни для отдыха.

Выступая на заседании Госсовета, посвященном поддержке россиян, воспитывающих детей, глава государства отметил, что уже сегодня многие работодатели поощряют своих семейных сотрудников различными выплатами, налоговыми льготами, а некоторые даже практикую выплату семейного капитала. Однако этих мер недостаточно.

Безусловно, наряду с выплатами нужно использовать и другие меры поддержки. Это и дополнительные выходные дни, путевки, различные меры поощрения семей с детьми. Известно, что в ряде регионов такие подходы бизнеса уже стали практикой. Нужно, безусловно, их активно масштабировать, — сказал президент.

Также Владимир Путин предложил создать в России особый реестр компаний и предприятий, в котором будет учитываться количество сотрудников с детьми до шести лет.

Напомним, что на прямой линии и пресс-конференции в четверг, 19 декабря, Владимир Путин признался, что вся Россия для него — семья.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Владимир Путин#Отдых#Свердловская область#Семья#Выходные#Работодатели#Екатеринбург#Меры поддержки
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