Уступает в высоте, но не в красоте: Тагил оказался в хвосте рейтинга по размеру елки

Впрочем, повода для уныния у тагильчан нет: ведь ель, установленная на Театральной площади, точно не уступает своим собратьям в красоте. А еще вокруг новогоднего дерева установили ледовый городок, центральной композицией которого уже по традиции стал большой светящийся шар. Дополняют картины праздника ледовые фигуры, сделанные по мотивам сказок Корнея Чуковского, и гигантская пчела, парящая над площадью.