Уступает в высоте, но не в красоте: Тагил оказался в хвосте рейтинга по размеру елки

Posted 21 декабря, 11:56
Published 21 декабря, 11:56
Modified 21 декабря, 11:58
Updated 21 декабря, 11:58
В Нижнем Тагиле, как и в других российских городах, закончились приготовления к Новому году. Теперь регионы активно меряются елками и выясняют, у кого праздничное дерево самое большое. Подробности — в материале TagilCity.ru.
Если вы думаете, что самая большая елка страны находится на Красной площади в Москве, то ошибаетесь. Столицу России переплюнул Красноярск, установив 55-метровую гигантскую ель. На второе место неожиданно вырвалась Казань — высота ели составила 35 метров. Замыкает топ-3 Белгород: 32 метра.
Ну, а Москва оказалась на скромном пятом месте, пропустив вперед Калининград (30,5 метра): высота новогодней красавицы, спиленной в Можайском районе Московской области, составила всего 30 метров. При этом москвичи делят рейтинг с Екатеринбургом и Пермью.
Нижний Тагил разместился на предпоследней строчке рейтинга со скромным показателем в 18 метров, разделив место с Волгоградом и Петрозаводском и опередив аутсайдера списка, Омск, на три метра.
Впрочем, повода для уныния у тагильчан нет: ведь ель, установленная на Театральной площади, точно не уступает своим собратьям в красоте. А еще вокруг новогоднего дерева установили ледовый городок, центральной композицией которого уже по традиции стал большой светящийся шар. Дополняют картины праздника ледовые фигуры, сделанные по мотивам сказок Корнея Чуковского, и гигантская пчела, парящая над площадью.