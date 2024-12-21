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Posted 21 декабря, 11:56

Published 21 декабря, 11:56

Modified 21 декабря, 11:58

Updated 21 декабря, 11:58

Тагил занял предпоследнюю строчку в рейтинге самых высоких елок России

Уступает в высоте, но не в красоте: Тагил оказался в хвосте рейтинга по размеру елки

21 декабря 2024, 11:56
Фото: Владислав Пинаев.

Тагил занял предпоследнюю строчку в рейтинге самых высоких елок России

Сюжет
Новый год
Высота главной новогодней елки в Нижнем Тагиле — 18 метров. Ниже ростом пушистая красавица только в Омске.

В Нижнем Тагиле, как и в других российских городах, закончились приготовления к Новому году. Теперь регионы активно меряются елками и выясняют, у кого праздничное дерево самое большое. Подробности — в материале TagilCity.ru.

Если вы думаете, что самая большая елка страны находится на Красной площади в Москве, то ошибаетесь. Столицу России переплюнул Красноярск, установив 55-метровую гигантскую ель. На второе место неожиданно вырвалась Казань — высота ели составила 35 метров. Замыкает топ-3 Белгород: 32 метра.

Фото: tagilcity.ru

Ну, а Москва оказалась на скромном пятом месте, пропустив вперед Калининград (30,5 метра): высота новогодней красавицы, спиленной в Можайском районе Московской области, составила всего 30 метров. При этом москвичи делят рейтинг с Екатеринбургом и Пермью.

Нижний Тагил разместился на предпоследней строчке рейтинга со скромным показателем в 18 метров, разделив место с Волгоградом и Петрозаводском и опередив аутсайдера списка, Омск, на три метра.

Фото: администрация Нижнего Тагила/Илья Колесов

Впрочем, повода для уныния у тагильчан нет: ведь ель, установленная на Театральной площади, точно не уступает своим собратьям в красоте. А еще вокруг новогоднего дерева установили ледовый городок, центральной композицией которого уже по традиции стал большой светящийся шар. Дополняют картины праздника ледовые фигуры, сделанные по мотивам сказок Корнея Чуковского, и гигантская пчела, парящая над площадью.

Жителей Нижнего Тагила пригласили на открытие главной елки
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