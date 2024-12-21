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Posted 21 декабря, 09:46

Published 21 декабря, 09:46

Modified 21 декабря, 09:48

Updated 21 декабря, 09:48

В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего педофила за странные встречи с подростками

В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего педофила за странные встречи с подростками

21 декабря 2024, 09:46
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле на улице Первомайской 40-летний мужчина был задержан после подозрительных встреч с подростками в арендованной квартире. Родители одного из подростков обнаружили у него деньги, полученные от задержанного, что привело к расследованию и аресту.

В Нижнем Тагиле на улице Первомайской в самом обычном доме на протяжении нескольких дней происходили очень сомнительные вещи. Мужчина 40 лет брал в аренду квартиру, где проводил время с 17-летним мальчиком-подростком. Собственнику квартиры мужчина сказал, что мальчик — его сын, не более того.

Кроме 17-летнего мальчика в квартиру ходили и другие подростки. Это стало ясно по камерам видеонаблюдения, установленным на домофоне. У одного из подростков, посещавших квартиру подозрительного мужчины, родители нашли деньги. Родители обеспокоились происхождением денежных средств и, спросив в у ребенка откуда они, выяснили, что 40-летний мужчина дал их подростку за то, что он приходил к нему в гости.

Через какое-то время в эту квартиру начали ходить подростки и у одного из подростков родители нашли какую-то определенную сумму денег. Начали его спрашивать, откуда у него деньги, и подросток рассказал, что ему дал мужчина за то, что он приходил к нему в гости, — рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы нижнетагильской полиции Элина Балуца.

Родители сразу обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции незамедлительно приняли соответствующие меры. 40-летнего мужчину, развлекавшегося с подростками в квартире, уже задержали. Чем именно он занимался с гостями — неизвестно. На данный момент ему предъявлено обвинение. 17-летний подросток остается на свободе. Однако, есть основания полагать, что подросток совместно со взрослым мужчиной завлекал других подростков в квартиру.

Ранее свердловский суд вынес приговор педофилу за изнасилование двоих детей.

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