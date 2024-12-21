В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего педофила за странные встречи с подростками

Кроме 17-летнего мальчика в квартиру ходили и другие подростки. Это стало ясно по камерам видеонаблюдения, установленным на домофоне. У одного из подростков, посещавших квартиру подозрительного мужчины, родители нашли деньги. Родители обеспокоились происхождением денежных средств и, спросив в у ребенка откуда они, выяснили, что 40-летний мужчина дал их подростку за то, что он приходил к нему в гости.