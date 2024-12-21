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Posted 21 декабря, 06:44

Published 21 декабря, 06:44

Modified 21 декабря, 06:46

Updated 21 декабря, 06:46

Тагильские подростки-зацеперы снова катались на трамвайной «колбасе»

В сети появилось видео смертельно опасного трюка тагильского зацепера

21 декабря 2024, 06:44
Фото: 1MI.

Тагильские подростки-зацеперы снова катались на трамвайной «колбасе»

В сети появилось видео подростка-зацепера из Нижнего Тагила, который с риском для жизни катался на трамвае. Инцидент произошел на Вагонке.

Тагильские подростки, несмотря на все предупреждения от сотрудников ГАИ, продолжают кататься на трамвайной «колбасе». Видео опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил».

На кадрах можно разглядеть, как несовершеннолетний едет, прицепившись к вагону сзади, а его ноги практически волочатся по земле. При этом подросток держится одной рукой.

В отделе пропаганды ГАИ напомнили, что зацеперство — это грубое нарушение правил, которое к тому же смертельно опасно для жизни и здоровья. Ответственность за такие проступки несут не только сами подростки, но и их родители, которых могут привлечь по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей.

14 декабря в Нижнем Тагиле задержали 13-летнего зацепера, который ехал на поезде из Екатеринбурга.

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