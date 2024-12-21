В сети появилось видео смертельно опасного трюка тагильского зацепера

Posted 21 декабря, 06:44
Published 21 декабря, 06:44
Modified 21 декабря, 06:46
Updated 21 декабря, 06:46
Тагильские подростки, несмотря на все предупреждения от сотрудников ГАИ, продолжают кататься на трамвайной «колбасе». Видео опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил».
На кадрах можно разглядеть, как несовершеннолетний едет, прицепившись к вагону сзади, а его ноги практически волочатся по земле. При этом подросток держится одной рукой.
В отделе пропаганды ГАИ напомнили, что зацеперство — это грубое нарушение правил, которое к тому же смертельно опасно для жизни и здоровья. Ответственность за такие проступки несут не только сами подростки, но и их родители, которых могут привлечь по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей.
14 декабря в Нижнем Тагиле задержали 13-летнего зацепера, который ехал на поезде из Екатеринбурга.