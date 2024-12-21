В сети появилось видео смертельно опасного трюка тагильского зацепера

В отделе пропаганды ГАИ напомнили, что зацеперство — это грубое нарушение правил, которое к тому же смертельно опасно для жизни и здоровья. Ответственность за такие проступки несут не только сами подростки, но и их родители, которых могут привлечь по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей.