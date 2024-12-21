Водитель Chevrolet насмерть снес пешехода на зебре в Асбесте

Posted 21 декабря, 09:02
Published 21 декабря, 09:02
Modified 21 декабря, 09:04
Updated 21 декабря, 09:04
Невнимательность водителя на пешеходном переходе стала причиной смертельного дорожно-транспортного инцидента в Асбесте, проинформировали в пресс-службе свердловского ГАИ.
ЧП произошло в субботу, 21 декабря, в 02:35 на перекрестке улиц Ленина и Ленинградской. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Avio ехал в сторону улицы Ладыженского и сбил пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемой зебре.
В результате данного инцидента пострадавший, мужчина 1967 года рождения, скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. За рулем находился 36-летний мужчина с 13-летним стажем вождения. Освидетельствование показало, что он был трезв.
На одежде пешехода не было светоотражающих элементов в момент аварии.
На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые следственные действия и сейчас устанавливают все обстоятельства данного ДТП.
В Екатеринбурге в похожем ДТП погиб мужчина в темной одежде — он переходил дорогу в неположенном месте.