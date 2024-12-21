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Posted 21 декабря, 09:02

Published 21 декабря, 09:02

Modified 21 декабря, 09:04

Updated 21 декабря, 09:04

В Асбесте водитель иномарки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Водитель Chevrolet насмерть снес пешехода на зебре в Асбесте

21 декабря 2024, 09:02
Фото: ГАИ Свердловской области.

В Асбесте водитель иномарки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

В Асбесте 57-летний мужчина погиб под колесами Chevrolet. Водитель нарушил правила при проезде пешеходного перехода.

Невнимательность водителя на пешеходном переходе стала причиной смертельного дорожно-транспортного инцидента в Асбесте, проинформировали в пресс-службе свердловского ГАИ.

ЧП произошло в субботу, 21 декабря, в 02:35 на перекрестке улиц Ленина и Ленинградской. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Avio ехал в сторону улицы Ладыженского и сбил пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемой зебре.

Фото: ГАИ Свердловской области

В результате данного инцидента пострадавший, мужчина 1967 года рождения, скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. За рулем находился 36-летний мужчина с 13-летним стажем вождения. Освидетельствование показало, что он был трезв.

На одежде пешехода не было светоотражающих элементов в момент аварии.

На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые следственные действия и сейчас устанавливают все обстоятельства данного ДТП.

В Екатеринбурге в похожем ДТП погиб мужчина в темной одежде — он переходил дорогу в неположенном месте.

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