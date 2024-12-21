Водитель Chevrolet насмерть снес пешехода на зебре в Асбесте

ЧП произошло в субботу, 21 декабря, в 02:35 на перекрестке улиц Ленина и Ленинградской. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Avio ехал в сторону улицы Ладыженского и сбил пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемой зебре.