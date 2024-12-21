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Posted 21 декабря, 10:25

Published 21 декабря, 10:25

Modified 21 декабря, 10:27

Updated 21 декабря, 10:27

На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле водитель тушил снегом горящее авто

Водитель и прохожие тушили снегом загоревшийся в Тагиле автомобиль

21 декабря 2024, 10:25
Фото: 1MI.

На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле водитель тушил снегом горящее авто

На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле вспыхнул автомобиль, однако огнетушителя у владельца не оказалось — тушить машину пришлось фактически голыми руками.

Видео с полыхающим авто поделились подписчики паблика «ОД Нижний Тагил — без ям».

У белой машины загорелся капот. Водитель, пытаясь спасти свою собственность, тушил огонь при помощи снега из ближайшего сугроба. Сначала он пытался справиться в одиночку, затем к нему на помощь подоспели прохожие.

В комментариях к видео тагильчане отметили, что владелец машины не использовал огнетушитель, и предположили, что его попросту не было.

Причиной дорожного инцидента, по всей видимости, стало ДТП, в которой также участвовал автобус — он находился рядом с горящей машиной с включенными аварийными огнями.

Рядом автобус стоит? У него реально нет огнетушителя? — отметила одна из подписчиц паблика?
Отдаст свой огнетушитель, снимайся с рейса, тут все просто, — ответили ей знатоки.

Чем закончился дорожный инцидент и удалось ли спасти авто, на данный момент неизвестно. В ГАИ пожар на дороге пока не прокомментировали.

Ранее в сети также появилось видео, как тагильский подросток-зацепер катается на трамвае.

А вы уверены в своем огнетушителе? Советы при возгорании авто после случая в Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#ДТП#Автобус#Водитель#Машина#Прохожие#Огнетушитель#Екатеринбург#Случайные прохожие
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