Водитель и прохожие тушили снегом загоревшийся в Тагиле автомобиль

Posted 21 декабря, 10:25
Published 21 декабря, 10:25
Modified 21 декабря, 10:27
Updated 21 декабря, 10:27
Видео с полыхающим авто поделились подписчики паблика «ОД Нижний Тагил — без ям».
У белой машины загорелся капот. Водитель, пытаясь спасти свою собственность, тушил огонь при помощи снега из ближайшего сугроба. Сначала он пытался справиться в одиночку, затем к нему на помощь подоспели прохожие.
В комментариях к видео тагильчане отметили, что владелец машины не использовал огнетушитель, и предположили, что его попросту не было.
Причиной дорожного инцидента, по всей видимости, стало ДТП, в которой также участвовал автобус — он находился рядом с горящей машиной с включенными аварийными огнями.
Рядом автобус стоит? У него реально нет огнетушителя? — отметила одна из подписчиц паблика?
Отдаст свой огнетушитель, снимайся с рейса, тут все просто, — ответили ей знатоки.
Чем закончился дорожный инцидент и удалось ли спасти авто, на данный момент неизвестно. В ГАИ пожар на дороге пока не прокомментировали.
Ранее в сети также появилось видео, как тагильский подросток-зацепер катается на трамвае.