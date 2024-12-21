Заммэра Москвы пообещал реорганизовать участок в Южнопортовом районе по программе КРТ

Posted 21 декабря, 11:28
Published 21 декабря, 11:28
Modified 21 декабря, 11:28
Updated 21 декабря, 11:28
Строительство прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru. Он заявил, что в юго-восточной части Москвы возведут современный жилой комплекс для целей программы реновации и иных нужд столицы. Строительство начнется в рамках реорганизации земельного участка площадью 0,44 гектара на улице Симоновский Вал. На реализацию этого проекта направят более пяти миллиардов рублей.
Реорганизуемая площадка находится рядом со станцией метро «Пролетарская».
Министр правительства города, возглавляющий департамент столичного имущества Максим Гаман поделился информацией, что проект подразумевает постройку 18,61 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже жилых зданий появятся магазины, кафе и прочие организации к услугам потребителей. На прилегающей к ЖК территории обустроят места для отдыха и занятий спортом, зеленые зоны, сделают новые автомобильные дороги. Современно оснащенное пространство органично впишется в район со сложившейся общественной инфраструктурой.
Дома по программе реновации строятся на специально подобранных для таких целей площадках, на месте снесенного аварийного жилья, а также на реорганизуемых участках по программе КРТ.
Министр столичного правительства Москвы, руководящий департаментом градостроительной политики Владислав Овчинский анонсировал строительство в Южнопортовом районе юго-восточной части Москвы жилого квартала в рамках реализации программы реновации. Суммарная площадь жилья в нем будет достигать 11,3 тысячи квадратных метров. Это позволит предоставить жилье порядка 400 москвичам. Благодаря программе реновации жители сразу могут переехать в новые квартиры, так как они передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой.
По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.