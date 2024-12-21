Заммэра Москвы пообещал реорганизовать участок в Южнопортовом районе по программе КРТ

Министр столичного правительства Москвы, руководящий департаментом градостроительной политики Владислав Овчинский анонсировал строительство в Южнопортовом районе юго-восточной части Москвы жилого квартала в рамках реализации программы реновации. Суммарная площадь жилья в нем будет достигать 11,3 тысячи квадратных метров. Это позволит предоставить жилье порядка 400 москвичам. Благодаря программе реновации жители сразу могут переехать в новые квартиры, так как они передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой.