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Posted 22 декабря, 10:25

Published 22 декабря, 10:25

Modified 22 декабря, 10:27

Updated 22 декабря, 10:27

16% соискателей в Нижнем Тагиле не включают видео на онлайн-собеседованиях

16% соискателей в Нижнем Тагиле не включают видео на онлайн-собеседованиях

22 декабря 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле 16% горожан, ищущих работу, не включают видео во время онлайн-собеседований. Опрос среди местного населения проводился с 27 ноября по 11 декабря 2024 года.

На протяжении последних двух лет каждый второй тагильчанин участвовал в онлайн-собеседованиях — это 48% женщин и 58% мужчин, рассказали TagilCity.ru в сервисе SuperJob.

Так, камеру на собеседованиях не включают 18% женщин и 14% мужчин. При этом 50% тагильчан включают камеру только в случае, если это заранее было условлено с рекрутером. 34% соискателей всегда включают камеру.

На просьбу работодателя включить видео 53% респондентов реагируют спокойно, 31% относится с пониманием. При этом 15% такая просьба не нравится — чаще женщинам, чем мужчинам.

Напомним, в Свердловской области кадровый дефицит стал меньше. При этом в регионе по-прежнему не хватает продавцов и медицинских сотрудников.

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