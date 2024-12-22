16% соискателей в Нижнем Тагиле не включают видео на онлайн-собеседованиях

Posted 22 декабря, 10:25
Published 22 декабря, 10:25
Modified 22 декабря, 10:27
Updated 22 декабря, 10:27
На протяжении последних двух лет каждый второй тагильчанин участвовал в онлайн-собеседованиях — это 48% женщин и 58% мужчин, рассказали TagilCity.ru в сервисе SuperJob.
Так, камеру на собеседованиях не включают 18% женщин и 14% мужчин. При этом 50% тагильчан включают камеру только в случае, если это заранее было условлено с рекрутером. 34% соискателей всегда включают камеру.
На просьбу работодателя включить видео 53% респондентов реагируют спокойно, 31% относится с пониманием. При этом 15% такая просьба не нравится — чаще женщинам, чем мужчинам.
Напомним, в Свердловской области кадровый дефицит стал меньше. При этом в регионе по-прежнему не хватает продавцов и медицинских сотрудников.