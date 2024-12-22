17 человек в Тюменской области оказались в больнице после купания в бассейне

Posted 22 декабря, 07:39
Published 22 декабря, 07:39
Modified 22 декабря, 07:41
Updated 22 декабря, 07:41
По словам матери одного из пострадавших детей, ребята на базе отдыха отмечали день рождения 11-летней девочки. Она занимается плаванием и захотела отметить праздник в бассейне, рассказали в telegram-канале «Урал Мэш».
Дети плавали в воде несколько часов. При этом в бассейне было очень много хлора, парами которого посетители и отравились. Пострадавших отвезли в медучреждение на трех машинах скорой помощи.
Также сообщается, что сотрудники администрации базы отдыха позвонили маме девочки, у которой был день рождения, и грубо с ней разговаривали. В полиции возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при оказании услуг. Прокуратура организовала проверку.
Напомним, 19 декабря 2024 года в больнице №11 в Екатеринбурге массово отравились дети после еды в столовой.