Автобус с пассажирами влетел в дерево в центре Екатеринбурга

Posted 22 декабря, 08:16
Published 22 декабря, 08:16
Modified 22 декабря, 12:38
Updated 22 декабря, 12:38
Во время рейса водитель отвлекся от дороги, вследствие чего транспорт влетел в дерево, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате аварии получили травмы водитель, а также 3 пассажира: две женщины и мужчина. В полиции проводится проверка.
Напомним, 21 декабря 2024 года в Екатеринбурге около торгового центра «Мега» столкнулись пять легковых машин. Обстоятельства случившегося на данный момент неизвестны.