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Posted 22 декабря, 08:16

Published 22 декабря, 08:16

Modified 22 декабря, 12:38

Updated 22 декабря, 12:38

Автобус с пассажирами влетел в дерево в центре Екатеринбурга

Автобус с пассажирами влетел в дерево в центре Екатеринбурга

22 декабря 2024, 08:16
Фото: ГИБДД Екатеринбурга.
Во Втузгородке в Екатеринбурге четыре пассажира и водитель автобуса №70 пострадали в ДТП. Происшествие случилось утром 22 декабря 2024 года на улице Малышева.

Во время рейса водитель отвлекся от дороги, вследствие чего транспорт влетел в дерево, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате аварии получили травмы водитель, а также 3 пассажира: две женщины и мужчина. В полиции проводится проверка.

Напомним, 21 декабря 2024 года в Екатеринбурге около торгового центра «Мега» столкнулись пять легковых машин. Обстоятельства случившегося на данный момент неизвестны.

Пять автомобилей попали в ДТП около ТЦ «Мега» в Екатеринбурге
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