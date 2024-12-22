Ефимов: В столице в рамках КРТ запланирован редевелопмент еще двух участков

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил о планах по возведению 75,2 тысячи квадратных метров недвижимости на Большой Декабрьской улице. По его информации, здесь будут построены жилые здания общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения общей площадью 20,3 тысячи квадратных метров, такие как помещения для районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, магазины, кафе, сервисные мастерские и другие малые предприятия.