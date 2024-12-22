Ефимов: В столице в рамках КРТ запланирован редевелопмент еще двух участков

Posted 22 декабря, 10:03
Published 22 декабря, 10:03
Modified 22 декабря, 10:03
Updated 22 декабря, 10:03
По словам Ефимова, в Пресненском районе будет создано новое благоустроенное пространство с жилыми и общественно-деловыми объектами. Данный проект будет реализован по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1 и 11. Общий объем инвестиций в преобразование данной территории составит 35,4 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для бюджета — 347,5 миллиона рублей. В результате реализации проекта в городе появится свыше 800 новых рабочих мест, пишет mos.ru.
Эти участки расположены недалеко от станции метро «Улица 1905 года» в Центральном административном округе столицы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил о планах по возведению 75,2 тысячи квадратных метров недвижимости на Большой Декабрьской улице. По его информации, здесь будут построены жилые здания общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения общей площадью 20,3 тысячи квадратных метров, такие как помещения для районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, магазины, кафе, сервисные мастерские и другие малые предприятия.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы: на месте бывших промышленных территорий и на неэффективно используемых участках строятся дороги, комфортные жилые пространства и необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве прорабатывается и реализуется 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.