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Posted 22 декабря, 05:57

Published 22 декабря, 05:57

Modified 22 декабря, 05:59

Updated 22 декабря, 05:59

Квартира сгорела в жилом доме на Вые в Нижнем Тагиле

Квартира сгорела в жилом доме на Вые в Нижнем Тагиле

22 декабря 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой квартире на Высокогорской улице в микрорайоне Выя. Происшествие случилось 21 декабря 2024 года.

О случившемся пожаре стало известно от местных жителей, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Языки пламени вырывались на улицу, были слышны хлопки, — говорит один из очевидцев.

Обстоятельства данного ЧП в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших.

Напомним, 21 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле на ГГМ загорелся автомобиль. Его владелец и прохожие тушили огонь собственными силами. Предположительно, огнетушителя у хозяина машины не было.

В Нижнем Тагиле из пожара эвакуировали 15 человек
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