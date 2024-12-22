Квартира сгорела в жилом доме на Вые в Нижнем Тагиле

Posted 22 декабря, 05:57
Published 22 декабря, 05:57
Modified 22 декабря, 05:59
Updated 22 декабря, 05:59
О случившемся пожаре стало известно от местных жителей, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Языки пламени вырывались на улицу, были слышны хлопки, — говорит один из очевидцев.
Обстоятельства данного ЧП в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших.
Напомним, 21 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле на ГГМ загорелся автомобиль. Его владелец и прохожие тушили огонь собственными силами. Предположительно, огнетушителя у хозяина машины не было.