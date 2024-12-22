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Posted 22 декабря, 11:28

Published 22 декабря, 11:28

Modified 22 декабря, 11:31

Updated 22 декабря, 11:31

Минюст и полиция не нашли нарушений в «Фонде Ройзмана*» в Екатеринбурге

Минюст и полиция не нашли нарушений в «Фонде Ройзмана*» в Екатеринбурге

22 декабря 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге сотрудники Минюста и полиции провели проверку в «Фонде Ройзмана*», которая длилась месяц.

Проверочные мероприятия были инициированы из-за сбора денег на лекарство Zolgensma для двух подопечных организации. Этот сбор проводился три года назад, пишет 66.ру.

Для одного ребенка необходимая сумма была собрана и фонд собирал средства на это же лекарства другому ребенку. Однако во время сборов препарат стало невозможно приобрести в связи с изменением схемы его предоставления, и сборы прекратились.

По словам руководителя фонда Светланы Косолаповой, людям, которые отдали свои деньги, предложили их вернуть или направить их на другие благотворительные акции.

Евгений Ройзман* отметил, что ведомства проверяли документацию за последние 9 лет. В итоге никаких нарушений найдено не было.

Напомним, в июне 2024 года фонд «Город без наркотиков» в Екатеринбурге предъявил иск к Евгению Ройзману.

*Евгений ройзман признан иноагентом на территории РФ.

Минюст нашел нарушения в деятельности благотворительного фонда тагильского депутата
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