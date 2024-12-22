Минюст и полиция не нашли нарушений в «Фонде Ройзмана*» в Екатеринбурге

Posted 22 декабря, 11:28
Published 22 декабря, 11:28
Modified 22 декабря, 11:31
Updated 22 декабря, 11:31
Проверочные мероприятия были инициированы из-за сбора денег на лекарство Zolgensma для двух подопечных организации. Этот сбор проводился три года назад, пишет 66.ру.
Для одного ребенка необходимая сумма была собрана и фонд собирал средства на это же лекарства другому ребенку. Однако во время сборов препарат стало невозможно приобрести в связи с изменением схемы его предоставления, и сборы прекратились.
По словам руководителя фонда Светланы Косолаповой, людям, которые отдали свои деньги, предложили их вернуть или направить их на другие благотворительные акции.
Евгений Ройзман* отметил, что ведомства проверяли документацию за последние 9 лет. В итоге никаких нарушений найдено не было.
Напомним, в июне 2024 года фонд «Город без наркотиков» в Екатеринбурге предъявил иск к Евгению Ройзману.
*Евгений ройзман признан иноагентом на территории РФ.