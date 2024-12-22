Неизвестные закидали яйцами машины в Ревде

Posted 22 декабря, 06:20
Published 22 декабря, 06:20
Modified 22 декабря, 06:22
Updated 22 декабря, 06:22
К некоторым машинам прилипли яйцо и скорлупа. Возмущенные владельцы намерены найти хулиганов, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент. Ревда».
По какой причине кто-то забросал автомобили — неизвестно.
Напомним, 16 декабря 2024 года в Екатеринбурге неизвестный мужчина повредил несколько автомобилей, которые стояли во дворе. Местным жителям удалось его поймать и передать правоохранительным органам.