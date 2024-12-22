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Posted 22 декабря, 06:20

Published 22 декабря, 06:20

Modified 22 декабря, 06:22

Updated 22 декабря, 06:22

Неизвестные закидали яйцами машины в Ревде

Неизвестные закидали яйцами машины в Ревде

22 декабря 2024, 06:20
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент. Ревда».
В Ревде несколько автомобилей, стоявших около жилого дома, оказались закиданными яйцами. Случай произошел на Спортивной улице.

К некоторым машинам прилипли яйцо и скорлупа. Возмущенные владельцы намерены найти хулиганов, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент. Ревда».

По какой причине кто-то забросал автомобили — неизвестно.

Напомним, 16 декабря 2024 года в Екатеринбурге неизвестный мужчина повредил несколько автомобилей, которые стояли во дворе. Местным жителям удалось его поймать и передать правоохранительным органам.

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