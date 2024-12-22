Рейтинг елок, безопасный Новый год, сухой закон для тагильчан и богатый педофил

Posted 22 декабря, 15:48
Published 22 декабря, 15:48
Modified 22 декабря, 15:50
Updated 22 декабря, 15:50
В России составили рейтинг самых высоких елок. 18-метровое новогоднее дерево, установленное на Театральной площади в Нижнем Тагиле, оказалось лишь на предпоследнем месте в списке. Ниже елка только в Омске. Однако тагильчанам точно не стоит расстраиваться: ведь их пушистая красавица не уступает в красоте елям-гигантам.
В праздничные дни в Тагиле будут действовать усиленные меры безопасности. В городе пройдет более 200 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Ответственность за безопасность гостей возложена на организаторов.
В четверг, 26 декабря, в Нижнем Тагиле откроется Ледовый городок. В этот день в магазинах, расположенных неподалеку, нельзя будет купить горячительные напитки. Запрет будет действовать до 20:00 часов.
В Нижнем Тагиле задержан 40-летний мужчина, который водил к себе подростков. За посещения он платил мальчикам деньги. Тревогу забили родители одного из детей, когда нашли у сына купюры. Предполагаемого педофила сейчас допрашивают и выясняют мотивы его поступков.
В Нижнем Тагиле снова активизировались зацеперы. На Вагонке несовершеннолетний нарушитель катался на трамвае, прицепившись к «колбасе». Подросток держался одной рукой, а его ноги ехали по земле. Правоохранители напомнили родителям, что они несут ответственность за поведение своих детей.