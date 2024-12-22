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Posted 22 декабря, 15:48

Published 22 декабря, 15:48

Modified 22 декабря, 15:50

Updated 22 декабря, 15:50

Рейтинг елок, безопасный Новый год, сухой закон для тагильчан и богатый педофил

Рейтинг елок, безопасный Новый год, сухой закон для тагильчан и богатый педофил

22 декабря 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагил занял предпоследнюю строчку в рейтинге по высоте новогодних елок. В праздничные дни в городе усилят меры безопасности. Во время открытия Ледового городка будет действовать сухой закон. Полиция задержала странного мужчину, водившего в гости подростков. Тагильские зацеперы снова распоясались.

В России составили рейтинг самых высоких елок. 18-метровое новогоднее дерево, установленное на Театральной площади в Нижнем Тагиле, оказалось лишь на предпоследнем месте в списке. Ниже елка только в Омске. Однако тагильчанам точно не стоит расстраиваться: ведь их пушистая красавица не уступает в красоте елям-гигантам.

Уступает в высоте, но не в красоте: Тагил оказался в хвосте рейтинга по размеру елки
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В праздничные дни в Тагиле будут действовать усиленные меры безопасности. В городе пройдет более 200 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Ответственность за безопасность гостей возложена на организаторов.

Безопасность усилят на массовых мероприятиях в Нижнем Тагиле в новогодние праздники
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В четверг, 26 декабря, в Нижнем Тагиле откроется Ледовый городок. В этот день в магазинах, расположенных неподалеку, нельзя будет купить горячительные напитки. Запрет будет действовать до 20:00 часов.

Тагильчан лишат алкоголя во время открытия Ледового городка
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В Нижнем Тагиле задержан 40-летний мужчина, который водил к себе подростков. За посещения он платил мальчикам деньги. Тревогу забили родители одного из детей, когда нашли у сына купюры. Предполагаемого педофила сейчас допрашивают и выясняют мотивы его поступков.

В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего педофила за странные встречи с подростками
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В Нижнем Тагиле снова активизировались зацеперы. На Вагонке несовершеннолетний нарушитель катался на трамвае, прицепившись к «колбасе». Подросток держался одной рукой, а его ноги ехали по земле. Правоохранители напомнили родителям, что они несут ответственность за поведение своих детей.

В сети появилось видео смертельно опасного трюка тагильского зацепера
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