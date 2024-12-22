Рейтинг елок, безопасный Новый год, сухой закон для тагильчан и богатый педофил

В России составили рейтинг самых высоких елок. 18-метровое новогоднее дерево, установленное на Театральной площади в Нижнем Тагиле, оказалось лишь на предпоследнем месте в списке. Ниже елка только в Омске. Однако тагильчанам точно не стоит расстраиваться: ведь их пушистая красавица не уступает в красоте елям-гигантам.