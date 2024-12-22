В зоопарк Екатеринбурга привезли белого медвежонка из Якутии

Posted 22 декабря, 09:00
Published 22 декабря, 09:00
Modified 22 декабря, 09:02
Updated 22 декабря, 09:02
Животное транспортировали в уральский регион в специальной переноске на воздушном транспорте, рассказали в пресс-службе авиационной компании «Якутия».
Медвежонок и его сестра появились на свет год назад 4 декабря. Имена малышам определяли при помощи общероссийского конкурсного мероприятия.
Напомним, в зоопарке уральской столицы появилась белая полярная сова по имени Букля из «Гарри Поттера».
Также в мае 2024 года в питомнике под Екатеринбургом умер медведь Потапыч.