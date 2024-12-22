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Posted 22 декабря, 09:00

Published 22 декабря, 09:00

Modified 22 декабря, 09:02

Updated 22 декабря, 09:02

В зоопарк Екатеринбурга привезли белого медвежонка из Якутии

В зоопарк Екатеринбурга привезли белого медвежонка из Якутии

22 декабря 2024, 09:00
Фото: Зоопарк «Орто-Дойду».
В екатеринбургском зоопарке теперь есть белый медвежонок Вилюй, возраст которого составляет год. Его привезли из якутского зоопарка «Орто-Дойду».

Животное транспортировали в уральский регион в специальной переноске на воздушном транспорте, рассказали в пресс-службе авиационной компании «Якутия».

Медвежонок и его сестра появились на свет год назад 4 декабря. Имена малышам определяли при помощи общероссийского конкурсного мероприятия.

Напомним, в зоопарке уральской столицы появилась белая полярная сова по имени Букля из «Гарри Поттера».

Также в мае 2024 года в питомнике под Екатеринбургом умер медведь Потапыч.

Всемирно известный медведь Потапыч умер в питомнике под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#Общество#Животные#Природа#Зоопарк#Транспортировка#Медведь#Якутия#Питомцы#Екатеринбург
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