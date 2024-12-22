Водитель скорой в Красноуфимске вылетел из машины после столкновения с иномаркой

Posted 22 декабря, 05:43
Published 22 декабря, 05:43
Modified 22 декабря, 05:45
Updated 22 декабря, 05:45
Вследствие столкновения с автомобилем водитель экстренной службы вылетел из-за руля на улицу через лобовое стекло, поскольку он не стал использовать ремень безопасности, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии получили повреждения также фельдшер и две пассажирки иномарки. Оба автомобилиста в момент ДТП были в трезвом состоянии.
Напомним, 21 декабря 2024 года в Асбесте водитель автомобиля насмерть сбил пешехода на переходе.