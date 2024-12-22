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Posted 22 декабря, 05:43

Published 22 декабря, 05:43

Modified 22 декабря, 05:45

Updated 22 декабря, 05:45

Водитель скорой в Красноуфимске вылетел из машины после столкновения с иномаркой

Водитель скорой в Красноуфимске вылетел из машины после столкновения с иномаркой

22 декабря 2024, 05:43
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Красноуфимске 63-летний водитель Hyundai Getz влетел в машину скорой помощи на пересечении улиц Мизерова — Озерной. Несколько человек пострадали. ДТП произошло 21 декабря 2024 года.

Вследствие столкновения с автомобилем водитель экстренной службы вылетел из-за руля на улицу через лобовое стекло, поскольку он не стал использовать ремень безопасности, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В аварии получили повреждения также фельдшер и две пассажирки иномарки. Оба автомобилиста в момент ДТП были в трезвом состоянии.

Напомним, 21 декабря 2024 года в Асбесте водитель автомобиля насмерть сбил пешехода на переходе.

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