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Posted 22 декабря, 06:57

Published 22 декабря, 06:57

Modified 22 декабря, 06:59

Updated 22 декабря, 06:59

Жители Нижнего Тагила дышали диоксидом серы 19 декабря

Жители Нижнего Тагила дышали диоксидом серы 19 декабря

22 декабря 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выбросы
В Нижнем Тагиле специалистами был отмечен уровень загрязнения воздуха диоксидом серы 19 декабря 2024 года.

Сообщается, что уровень загрязнения был небольшим и определен самой высокой концентрацией вышеупомянутого вещества на ПНЗ №4 в районе Тагилстроя в 20:00, равной 1,4 ПДК, рассказали в УГМС.

За указанный период были выявлены также следующие превышения: ПНЗ № 4: с 19:20 по 20:20 диоксид серы от 1,3 до 1,4 ПДК, — сообщили в региональной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, 13, 15 и 16 декабря 2024 года на Тагилстрое и на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле было отмечено превышение таких вредных веществ, как сероводород и диоксид азота.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Город#Воздух#Выбросы#Загрязнение атмосферы#Вредные вещества#УГМС#Екатеринбург#Диоксид серы#Горожане#Загрязнение воздуха
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