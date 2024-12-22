Жители Нижнего Тагила дышали диоксидом серы 19 декабря

Posted 22 декабря, 06:57
Published 22 декабря, 06:57
Modified 22 декабря, 06:59
Updated 22 декабря, 06:59
Сообщается, что уровень загрязнения был небольшим и определен самой высокой концентрацией вышеупомянутого вещества на ПНЗ №4 в районе Тагилстроя в 20:00, равной 1,4 ПДК, рассказали в УГМС.
За указанный период были выявлены также следующие превышения: ПНЗ № 4: с 19:20 по 20:20 диоксид серы от 1,3 до 1,4 ПДК, — сообщили в региональной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Напомним, 13, 15 и 16 декабря 2024 года на Тагилстрое и на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле было отмечено превышение таких вредных веществ, как сероводород и диоксид азота.